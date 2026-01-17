بعد قرب رحيله.. سبورت: فليك يقرر استبعاد درو من التدريبات

قرر هانز فليك المدير الفني لبرشلونة استبعاد درو فيرنانديز لاعب الفريق من التدريبات.

درو فرنانديز النادي : برشلونة

وبحسب صحيفة سبورت فإن قرار المدرب الألماني باستبعاد اللاعب الإسباني من تدريبات الفريق الأول لتفاديه أي إصابة محتملة مع قرب رحيله.

ووفقا للصحيفة فإن فليك مقتنع أن اللاعب فقد تركيزه على العمل مع الفريق.

وكانت صحيفة سبورت قد كشف في وقت سابق عن أن درو أخبر فليك بقرار رحيله خلال المران الصباحي.

وذكرت للصحيفة فإن الشرط الجزائي في عقد اللاعب يبلغ 6 ملايين يورو.

وأوضحت شبكة ESPN سابقا أن بوروسيا دورتموند من بين الأندية التي أظهرت رغبة شديدة في التعاقد مع صانع الألعاب.

وأيضا هناك أندية إنجليزية ترغب في ضم اللاعب ذو الأصول الفلبينية.

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 18 عاما في 2027.

ولعب درو 5 مباريات مع الفريق الأول لبرشلونة خلال الموسم الجاري وصنع هدفا دون التسجيل.

وفي حال رحيل درو فلن يكون الأول، إذ غادر مارك جويو بطريقة مشابهة.

وغادر جويو في صيف 2024 إلى تشيلسي مقابل الشرط الجزائي الذي كان يبلغ 6 ملايين يورو أيضا.