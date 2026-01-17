ثلاثية رائعة تقود باريس سان جيرمان للفوز على ليل وتصدر الدوري الفرنسي مؤقتا
السبت، 17 يناير 2026 - 00:18
كتب : FilGoal
ارتقى باريس سان جيرمان مؤقتا لصدارة الدوري الفرنسي بالفوز بنتيجة 3-0 على ليل في الجولة 18 من المسابقة.
وكاد ليل أن يتقدم مبكرا بهدف في الدقيقة الثانية من تسديدة أوليفييه جيرو الساقطة لكنها ارتدت من العارضة ومنع لوكاس شوفالييه لمتابعة إيثان مبابي.
🔥⚽️فرصة خطيرة في الدقائق الأولى لمصلحة ليل!#الدوري_الفرنسي | #باريس_سان_جيرمان | #ليل pic.twitter.com/JH6DOQGWuv— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 16, 2026
وتقدم باريس سان جيرمان بهدف عثمان ديمبيلي في الدقيقة 13 بتسديدة أرضية قوية على يمين الحارس.
🔥⚽️ديمبيلي يضع باريس سان جيرمان في المقدمة!#الدوري_الفرنسي | #باريس_سان_جيرمان | #ليل pic.twitter.com/wAIZ8b1hSV— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 16, 2026
وضاعف أفضل لاعب في العالم النتيجة في الدقيقة 64 بهدف ثاني من مهارة رائعة بتسديدة ساقطة من فوق الحارس (لوب) بعد مراوغة 3 مدافعين داخل منطقة الجزاء.
😮⚽️ ديمبيلي يستعرض مهاراته ويبصم على الهدف الثاني !#الدوري_الفرنسي | #باريس_سان_جيرمان | #ليل pic.twitter.com/9eOOGoiA3M— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 16, 2026
وأنهى برادلي باركولا أحداث المباراة بهدف ثالث في الدقيقة 90+3.
وحقق لويس إنريكي 100 انتصار مع باريس سان جيرمان خلال 3 مواسم في جميع المسابقات.
الفوز رفع رصيد باريس سان جيرمان لـ 42 نقطة في الصدارة.
فيما ظل ليل رابعا برصيد 32 نقطة بفارق الأهداف عن أولمبيك مارسيليا الثالث.