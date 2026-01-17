ثلاثية رائعة تقود باريس سان جيرمان للفوز على ليل وتصدر الدوري الفرنسي مؤقتا

ارتقى باريس سان جيرمان مؤقتا لصدارة الدوري الفرنسي بالفوز بنتيجة 3-0 على ليل في الجولة 18 من المسابقة.

وكاد ليل أن يتقدم مبكرا بهدف في الدقيقة الثانية من تسديدة أوليفييه جيرو الساقطة لكنها ارتدت من العارضة ومنع لوكاس شوفالييه لمتابعة إيثان مبابي.

وتقدم باريس سان جيرمان بهدف عثمان ديمبيلي في الدقيقة 13 بتسديدة أرضية قوية على يمين الحارس.

وضاعف أفضل لاعب في العالم النتيجة في الدقيقة 64 بهدف ثاني من مهارة رائعة بتسديدة ساقطة من فوق الحارس (لوب) بعد مراوغة 3 مدافعين داخل منطقة الجزاء.

وأنهى برادلي باركولا أحداث المباراة بهدف ثالث في الدقيقة 90+3.

وحقق لويس إنريكي 100 انتصار مع باريس سان جيرمان خلال 3 مواسم في جميع المسابقات.

الفوز رفع رصيد باريس سان جيرمان لـ 42 نقطة في الصدارة.

فيما ظل ليل رابعا برصيد 32 نقطة بفارق الأهداف عن أولمبيك مارسيليا الثالث.