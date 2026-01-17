رومانو: إنتر في مفاوضات مع إيندهوفن لضم بيريسيتش.. وهذه رغبة اللاعب

السبت، 17 يناير 2026 - 00:12

كتب : FilGoal

إيفان بيريسيتش

دخل نادي إنتر في مفاوضات مع نظيره إيندهوفن للتعاقد مع إيفان بيريسيتش خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

إيفان بيريشيتش

النادي : إيندهوفن

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي المختص في الانتقالات فإن إيفان بيريزيتش سيكون سعيدا حال عودته لإنتر، لكن ناديه ليس منفتحا على بيعه.

وذكر رومانو أن وكلاء اللاعب سيتواجدون في ميلانو لإجراء المفاوضات.

ووفقا لرومانو فإن إذا تمت الصفقة ستكون بتكلفة منخفضة، واللاعب سيقبل بأن يكون دوره أقل أهمية بالمقارنة مع إيندهوفن الذي يعد لاعبا أساسيا.

وينتهي تعاقد الكرواتي في صيف 2027.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 36 عاما 24 مباراة مع فريقه الهولندي خلال الموسم الجاري بواقع 1704 دقيقة.

وسجل بيريسيتش 4 أهداف وصنع 10 آخرين.

وكان بيريسيتش قد لعب مع إنتر في 2015 حتى تمت إعارته في 2019 إلى بايرن ميونيخ قبل أن يعود مجددا ويرحل بشكل نهائي إلى توتنام في 2024.

ولعب بيريسيتش 254 مباراة مع إنتر وسجل 55 هدفا بالإضافة إلى صناعة 50 هدفا.

ويحتاج إنتر إلى دعم الجبهة اليمنى بسبب إصابة دينزل دومفريس وغيابه قرابة شهر مارس المقبل.

بيريسيتش متعدد الأدوار ويلعب في الجهة اليمنى واليسرى كظهير متأخر.

