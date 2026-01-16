دوري المؤتمر الأوروبي - تواجد بالاس وفيورنتينا.. مواجهات متوازنة في ملحق دور الـ 16

أسفرت قرعة ملحق ثمن النهائي من دوري المؤتمر الأوروبي عن مواجهات متوازنة لـ كريستال بالاس الإنجليزي وفيورنتينا الإيطالي.

ويتأهل الفائزون من مباريات الملحق لخوض مرحلة دور الـ 16 مع أول 8 فرق تصدرت ترتيب مرحلة الدوري.

وضمنت فرق رايو فايكانو الإسباني وشاختار دونتسك الأوكراني وأيك إثينا اليوناني وسبارتا براج التشيكي وماينز الألماني وأيك لارنكا القبرصي وراكو البولندي وستراسبورج الفرنسي تواجدها في دور الـ 16 بالفعل.

وجاءت نتائج القرعة

كووبيون الفنلندي × ليخ بوزنان البولندي

زرينيسكي موستار البوسني × كريستال بالاس الإنجليزي

شكينديا المقدوني الشمالي × سامسون سبور التركي

سيجما التشيكي × لوزان السويسري

نواه الأرميني × ألكمار الهولندي

ياجيلونيا البولندي × فيورنتينا الإيطالي

دريتا الكوسوفي × تساليه السلوفيني

أومونيا نيقوسيا القبرصي × رييكا الكرواتي

ويقام النهائي يوم 27 مايو 2026 في مدينة لايبزج الألمانية.

ويحمل تشيلسي اللقب عن النسخة الماضية.