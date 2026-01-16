كرة طائرة - الأهلي والزمالك ينتصران في الجولة الأولى من السوبر المصري

الجمعة، 16 يناير 2026 - 23:38

كتب : FilGoal

الأهلي كرة طائرة

انتصر الأهلي والزمالك في الجولة من مباريات كأس السوبر المصري للكرة الطائرة.

ويشارك 4 فرق في منافسات البطولة وهم الأهلي والزمالك وبتروجت والاتحاد السكندري.

وتقام مباريات البطولة بنظام الدوري من دور واحد.

وفاز الزمالك على بتروجت بنتيجة 3-1 في الجولة الأولى.

وسبقه الأهلي بالفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 3-0.

وتستكمل مباريات البطولة يومي السبت والإثنين.

السبت 17 يناير

الزمالك × الاتحاد - 6 مساء

الأهلي × بتروجت - 8 مساء

الإثنين 19 يناير

بتروجت × الاتحاد - 6 مساء

الأهلي × الزمالك - 8 مساء

الأهلي هو حامل لقب النسخة الماضية.

وحسم الأهلي لقب السوبر المصري لرجال الكرة الطائرة ثلاث مرات أعوام 2023 و2024 و2025.

