كرة طائرة - الأهلي والزمالك ينتصران في الجولة الأولى من السوبر المصري
الجمعة، 16 يناير 2026 - 23:38
كتب : FilGoal
انتصر الأهلي والزمالك في الجولة من مباريات كأس السوبر المصري للكرة الطائرة.
ويشارك 4 فرق في منافسات البطولة وهم الأهلي والزمالك وبتروجت والاتحاد السكندري.
وتقام مباريات البطولة بنظام الدوري من دور واحد.
وفاز الزمالك على بتروجت بنتيجة 3-1 في الجولة الأولى.
وسبقه الأهلي بالفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 3-0.
وتستكمل مباريات البطولة يومي السبت والإثنين.
السبت 17 يناير
الزمالك × الاتحاد - 6 مساء
الأهلي × بتروجت - 8 مساء
الإثنين 19 يناير
بتروجت × الاتحاد - 6 مساء
الأهلي × الزمالك - 8 مساء
الأهلي هو حامل لقب النسخة الماضية.
وحسم الأهلي لقب السوبر المصري لرجال الكرة الطائرة ثلاث مرات أعوام 2023 و2024 و2025.
