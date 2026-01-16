أمم إفريقيا – إبراهيم حسن: غياب فتوح وياسر إبراهيم عن مواجهة نيجيريا

أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر غياب الثنائي أحمد فتوح وياسر إبراهيم عن مواجهة نيجيريا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نيجيريا في مباراة المركز الثالث غدا السبت.

وقال إبراهيم حسن عبر المركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم: "غياب فتوح عن مباراة نيجيريا للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، وكذلك ياسر إبراهيم بسبب آلام أسفل الظهر".

وبالتالي يغيب 6 لاعبين عن منتخب مصر ضد نيجيريا.

الغيابات كالتالي:

حسام عبد المجيد بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ياسر إبراهيم للإصابة.

أحمد فتوح للإصابة.

مروان عطية عقوبة إيقاف مباراتين.

صلاح محسن عقوبة إيقاف مباراتين.

محمد حمدي للإصابة.

موعد مباراة مصر ضد نيجيريا

تقام مواجهة مصر أمام كوت ديفوار يوم السبت الموافق 17 يناير 2026.

وتنطلق المباراة في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويستضيف ملعب محمد الخامس في كازابلانكا

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1.

ويعلق على المباراة علي محمد علي.