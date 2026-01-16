في غياب كوكا.. الاتفاق يفوز على اتحاد جدة ويكسر سلسلة اللاهزيمة

الجمعة، 16 يناير 2026 - 22:46

كتب : FilGoal

ستيفين بيرخفاين

فاز الاتفاق على منافسه اتحاد جدة بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 16 ضمن منافسات الدوري السعودي.

وسجل خالد الغنام هدف المباراة الوحيد.

وغاب المصري أحمد حسن "كوكا" عن المباراة بسبب الإصابة التي يعاني منها.

ولعب الاتحاد بـ 10 لاعبين بعد طرد حارسه بردراج رايكوفيتش في الدقيقة 85 عقب عودة الحكم إلى الفيديو ليقرر منحه البطاقة الحمراء.

وكسر الاتفاق سلسلة عدم الخسارة للاتحاد التي استمرت 7 مبارايات، إذ فاز في 6 وتعادل مرة.

وأحرز الغنام الهدف في الدقيقة 54 من صناعة فارس الغامدي.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الاتفاق للنقطة 25 في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي.

بينما توقف رصيد الاتحاد عند النقطة 27 في المركز السادس.

