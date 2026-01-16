في غياب كوكا.. الاتفاق يفوز على اتحاد جدة ويكسر سلسلة اللاهزيمة
الجمعة، 16 يناير 2026 - 22:46
كتب : FilGoal
فاز الاتفاق على منافسه اتحاد جدة بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 16 ضمن منافسات الدوري السعودي.
وسجل خالد الغنام هدف المباراة الوحيد.
وغاب المصري أحمد حسن "كوكا" عن المباراة بسبب الإصابة التي يعاني منها.
ولعب الاتحاد بـ 10 لاعبين بعد طرد حارسه بردراج رايكوفيتش في الدقيقة 85 عقب عودة الحكم إلى الفيديو ليقرر منحه البطاقة الحمراء.
وكسر الاتفاق سلسلة عدم الخسارة للاتحاد التي استمرت 7 مبارايات، إذ فاز في 6 وتعادل مرة.
وأحرز الغنام الهدف في الدقيقة 54 من صناعة فارس الغامدي.
وبهذا الفوز ارتفع رصيد الاتفاق للنقطة 25 في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي.
بينما توقف رصيد الاتحاد عند النقطة 27 في المركز السادس.
video:1
نرشح لكم
أهلي جدة يستعيد خدمات فرانك كيسيه اتحاد جدة ينتظر رد كانتي مواعيد مباريات الجمعة 16 يناير - كأس عاصمة مصر.. وقمة فرنسية والدوري السعودي إيقاف حارس النصر وتغريمه بعد اشتباكه مع روبن نيفيز نيوم يخسر من الشباب بمشاركة حجازي.. وأهلي جدة يفوز في الوقت القاتل بحضور جاتوزو وبوفون.. القادسية يحقق فوزه الأكبر في الدوري السعودي بخماسية ضد الفيحاء الهلال يوضح تفاصيل إصابة سالم الدوسري.. ومدة غيابه ذا صن: خروج مانشستر يونايتد من الكأس يفتح الباب لمواجهة رونالدو والاستفادة المالية