أمم إفريقيا – كاف يقرر إيقاف مروان عطية وصلاح محسن

أبلغ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" منتخب مصر بإيقاف مروان عطية وصلاح محسن.

وتم إيقاف مروان عطية وصلاح محسن مباراتين لما بدر منهما عقب مباراة السنغال في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا.

وبالتالي لن ينضم الثنائي لقائمة منتخب الفراعنة لمواجهة منافسه نيجيريا في المباراة التي ستجمعهما لتحديد المركز الثالث في البطولة.

وسيغيب الثنائي في أول مباراة رسمية تابعة لـ كاف بالإضافة للقاء نيجيريا.

ولعب مروان عطية مع منتخب مصر خلال البطولة في 4 مباريات وتمكن من تسجيل هدف وصناعة آخر.

وعلى الجانب الآخر لعب صلاح محسن مباراة واحدة فقط ضد أنجولا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات وكان قائدا للفريق.

موعد مباراة مصر ضد نيجيريا

تقام مواجهة مصر أمام كوت ديفوار يوم السبت الموافق 17 يناير 2026.

وتنطلق المباراة في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويستضيف ملعب محمد الخامس في كازابلانكا

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1.

ويعلق على المباراة علي محمد علي.