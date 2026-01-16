قائمة الاتحاد السكندري - أفشة ضمن الصفقات الجديدة لمواجهة حرس الحدود

تواجد محمد مجدي "أفشة" في قائمة الاتحاد السكندري لأول مرة ضمن الصفقات الجديدة لمواجهة حرس الحدود في كأس عاصمة مصر.

ويستعد الاتحاد السكندري لمواجهة الحرس على استاد جهاز الرياضة العسكري.

وقرر تامر مصطفى المدير الفني الاعتماد على الخماسي الوافد في سوق الانتقالات الشتوية.

وضم الاتحاد أيضا كل من خالد عبد الفتاح من سيراميكا كليوباترا ومحمود عبد العاطي وعبد الرحمن جودة في بيراميدز ويسري وحيد من البنك الأهلي.

وجاءت قائمة زعيم الثغر

حراسة المرمى: صبحي سليمان – أحمد المنشاوي – عبد الله أشرف

الدفاع: مؤمن شريف – خالد عبد الفتاح – محمود شبانة – مصطفى إبراهيم – أحمد محمود

الوسط: كريم الديب – عبد الغني محمد – محمد مجدي "أفشة" – أدهم علاء – محمود عبد العاطي – عبد الرحمن جودة – أبو بكر ليادي – محمد متولي "كناريا" – عبد الرحمن جمال "بودي" – سيفوري إيزاك – محمد توني – عمرو صالح

الهجوم: عمرو جمعة – نور علاء – يسري وحيد – جون إيبوكا

ويحتل الاتحاد المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الثالثة من كأس عاصمة مصر برصيد 8 نقاط.

ويحتاج زعيم الثغر للفوز من أجل حجز بطاقة التأهل لربع النهائي.