توتو سبورت: يوفنتوس يرفض زيادة عرضه لضم مينجيزا وسيتجه لطريقته المفضلة

الجمعة، 16 يناير 2026 - 22:00

كتب : FilGoal

أوسكار مينجيزا - سيلتا فيجو

رفض نادي يوفنتوس زيادة عرضه من أجل التعاقد مع أوسكار مينجيزا لاعب سيلتا فيجو خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

أوسكار مينجيزا

النادي : سيلتا فيجو

وبحسب صحيفة توتو سبورت، فإن يوفنتوس كان قد عرض 4 ملايين يورو لضم مينجيزا في الشتاء الجاري.

ووفقا للصحيفة فإن النادي الإيطالي توصل لاتفاق مع اللاعب الإسباني على البنود الشخصية.

أخبار متعلقة:
أثليتك: اتجاه في ليفربول لرفض عرض يوفنتوس لضم كييزا لأول مرة منذ 8 أعوام.. يوفنتوس يسجل خماسية في اكتساح كريمونيزي رومانو: يوفنتوس مهتم بضم أوسكار مينجيزا توتوسبورت: يوفنتوس يستعد لتقديم عرض رسمي لضم كييزا من ليفربول

وذكر الموقع أن سيلتا فيجو يريد قيمة الشرط الجزائي كاملة البالغة 20 مليون يورو خاصة أن برشلونة النادي السابق للاعب سيحصل على نسبة 50% من قيمة الصفقة.

وسينتهي عقد مينجيزا بنهاية الموسم الجاري ويحق له الاتفاق والتوقيع لأي ناد منذ بداية شهر يناير الحالي على أن ينضم في نهاية الموسم.

وكان يوفنتوس يفضل التعاقد مع مينجيزا في الشتاء الجاري لحاجته الكبيرة في ضم مدافع.

وسيتجه يوفنتوس حال تمسك سيلتا فيجو بطلباته المالية إلى التعاقد مع مينجيزا دون مقابل، الطريقة التي تعد المفضلة للبيانكونيري وللأندية الإيطالية.

ويلعب مينجيزا في مركز الظهير الأيمن منذ انضمامه لسيلتا فيجو.

صاحب الـ 26 عامًا شارك في 22 وانضم مينجيزا لسيلتا فيجو في 2022 قادمًا من برشلونة.

وسبق لمينجيزا المشاركة في 4 مباريات بقميص منتخب إسبانيا الأول.

ويشارك سيلتا فيجو خلال الموسم الحالي في بطولة الدوري الأوروبي.

مباراة منذ بداية الموسم الحالي، وتمكن من تسجيل هدف وصناعة 3 آخرين.

يوفنتوس أوسكار مينجيزا سيلتا فيجو
نرشح لكم
بعد قرب رحيله.. سبورت: فليك يقرر استبعاد درو من التدريبات ثلاثية رائعة تقود باريس سان جيرمان للفوز على ليل وتصدر الدوري الفرنسي مؤقتا رومانو: إنتر في مفاوضات مع إيندهوفن لضم بيريسيتش.. وهذه رغبة اللاعب دوري المؤتمر الأوروبي - تواجد بالاس وفيورنتينا.. مواجهات متوازنة في ملحق دور الـ 16 تقرير: أتالانتا متمسك ببقاء لوكمان ولكن سبورت: درو فيرنانديز يخبر فليك برحيله من برشلونة تقرير: إنتر يرد على عرض جالاتاسراي لضم تشالهان أوجلو مؤتمر أرتيتا: تركيزنا في الفوز على نوتنجهام وليس مع مانشستر سيتي
أخر الأخبار
بعد قرب رحيله.. سبورت: فليك يقرر استبعاد درو من التدريبات 54 ثاتيه | الكرة الأوروبية
ثلاثية رائعة تقود باريس سان جيرمان للفوز على ليل وتصدر الدوري الفرنسي مؤقتا 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
رومانو: إنتر في مفاوضات مع إيندهوفن لضم بيريسيتش.. وهذه رغبة اللاعب 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
دوري المؤتمر الأوروبي - تواجد بالاس وفيورنتينا.. مواجهات متوازنة في ملحق دور الـ 16 47 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة طائرة - الأهلي والزمالك ينتصران في الجولة الأولى من السوبر المصري 59 دقيقة | كرة طائرة
أمم إفريقيا – إبراهيم حسن: غياب فتوح وياسر إبراهيم عن مواجهة نيجيريا ساعة | أمم إفريقيا
في غياب كوكا.. الاتفاق يفوز على اتحاد جدة ويكسر سلسلة اللاهزيمة ساعة | سعودي في الجول
أمم إفريقيا – كاف يقرر إيقاف مروان عطية وصلاح محسن 2 ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تشكيل منتخب مصر – إمام وعبد المجيد أساسيان أمام كوت ديفوار.. وتريزيجيه على الدكة 2 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(2) كوت ديفوار.. الفراعنة لنصف النهائي 3 أمم إفريقيا - فاي: أعرف منتخب مصر منذ 2006 وهم يمتازون بالشكوى والبكاء والتمثيل 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0)-(1) السنغال.. خسارة الفراعنة
/articles/521404/توتو-سبورت-يوفنتوس-يرفض-زيادة-عرضه-لضم-مينجيزا-وسيتجه-لطريقته-المفضلة