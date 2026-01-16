توتو سبورت: يوفنتوس يرفض زيادة عرضه لضم مينجيزا وسيتجه لطريقته المفضلة

رفض نادي يوفنتوس زيادة عرضه من أجل التعاقد مع أوسكار مينجيزا لاعب سيلتا فيجو خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

أوسكار مينجيزا النادي : سيلتا فيجو

وبحسب صحيفة توتو سبورت، فإن يوفنتوس كان قد عرض 4 ملايين يورو لضم مينجيزا في الشتاء الجاري.

ووفقا للصحيفة فإن النادي الإيطالي توصل لاتفاق مع اللاعب الإسباني على البنود الشخصية.

وذكر الموقع أن سيلتا فيجو يريد قيمة الشرط الجزائي كاملة البالغة 20 مليون يورو خاصة أن برشلونة النادي السابق للاعب سيحصل على نسبة 50% من قيمة الصفقة.

وسينتهي عقد مينجيزا بنهاية الموسم الجاري ويحق له الاتفاق والتوقيع لأي ناد منذ بداية شهر يناير الحالي على أن ينضم في نهاية الموسم.

وكان يوفنتوس يفضل التعاقد مع مينجيزا في الشتاء الجاري لحاجته الكبيرة في ضم مدافع.

وسيتجه يوفنتوس حال تمسك سيلتا فيجو بطلباته المالية إلى التعاقد مع مينجيزا دون مقابل، الطريقة التي تعد المفضلة للبيانكونيري وللأندية الإيطالية.

ويلعب مينجيزا في مركز الظهير الأيمن منذ انضمامه لسيلتا فيجو.

صاحب الـ 26 عامًا شارك في 22 وانضم مينجيزا لسيلتا فيجو في 2022 قادمًا من برشلونة.

وسبق لمينجيزا المشاركة في 4 مباريات بقميص منتخب إسبانيا الأول.

ويشارك سيلتا فيجو خلال الموسم الحالي في بطولة الدوري الأوروبي.

مباراة منذ بداية الموسم الحالي، وتمكن من تسجيل هدف وصناعة 3 آخرين.