تقرير: أتالانتا متمسك ببقاء لوكمان ولكن

يتمسك نادي أتالانتا ببقاء لاعبه أديمولا لوكمان وعدم رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وبحسب موقع كالتشيو ميركاتو، فإن النادي الإيطالي يريد بقاء اللاعب النيجيري، لكن سيتركه يرحل فقط في حالة تلقي أي عرض مقابل 40 مليون يورو.

ووفقا للموقع فإن نادي فنربخشة التركي يستعد لتقديم عرض إعارة لوكمان مقابل 5 ملايين يورو مع إجبارية الشراء بـ 37 مليون يورو.

وكان لوكمان قد تمرد على ناديه في الصيف الماضي لرفض انتقاله إلى إنتر.

الاختلاف المادي بين عرض إنتر وطلب أتالانتا كان عائقا أمام إتمام الصفقة.

وسافر لوكمان إلى لندن في الصيف الماضي في إجازة منحها لنفسه ورفضه خوض فترة الإعداد قبل انسحاب إنتر من المفاوضات ثم عاد إلى ناديه مجددا.

وتألق اللاعب البالغ من العمر 28 عاما خلال بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

ويعد لوكمان اللاعب الأكثر مساهمة في البطولة بـ 7 مساهمات بواقع تسجيل 3 أهداف وصناعة 4 آخرين.