دوري المحترفين – تعادل في دربي الغربية.. ووي يعود لتحقيق الانتصارات

تعادل طنطا وبلدية المحلة في دربي الغربية في ختام الجولة 19 من دوري المحترفين.

واستكملت اليوم الجمعة مباريات الجولة التي بدأت أمس الخميس.

وسجل لطنطا أحمد الكوهي وتعادل أحمد الشامي للبلدية ليرتفع رصيد طنطا الى 15 نقطة ورصيد البلدية إلى 13 نقطة.

وحقق بروكسي الفوز خارج أرضه بنتيجة 3-0 على أسوان.

فيما تعادل الإنتاج الحربي مع المنصورة سلبيا.

وأخيرا فاز وي على الداخلية بنتيجة 2-1 بعد خسارتين.

وسجل لوي ياسر زحلق ومحمد بهاء ليرتفع رصيد وي إلى 29 نقطة وأصبح بها خامسا في الترتيب.