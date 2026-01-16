كرة سلة – الاتحاد يتفوق على الزمالك في الدوري السوبر.. والأهلي ينتصر على الجزيرة

حقق الاتحاد السكندري الفوز بفارق 20 نقطة على الزمالك في الجولة التاسعة من الدور التمهيدي من الدوري السوبر المصري.

وانتصر زعيم الثغر على الأبيض بنتيجة 104-84 في لقاء أقيم على صالة الدكتور كمال شلبي بالإسكندرية.

وجاءت نتائج الأشواط: 25-20 و48-43 و71-60 و104-84.

وفي نفس الجولة فاز المصرية للاتصالات على بتروجت بنتيجة 89-79.

بينما فاز الأهلي على الجزيرة بنتيجة 70-64، وأخيرا حقق سموحة الفوز على سبورتنج بنتيجة 71-64.

وتُقام منافسات الدور التمهيدي بنظام الدوري من دورين بين الفرق الـ 8 المشاركة، حيث يحصل الفائز في كل مباراة على نقطتين، مقابل نقطة واحدة للخاسر، وذلك للترتيب من الأول إلى الثامن، وتحديد مواجهات الدور ربع النهائي.

ويشارك في الدور التمهيدي 8 فرق، وهي: الأهلي، والاتحاد السكندري، والزمالك، وسبورتنج، والجزيرة، والمصرية للاتصالات، وبتروجت، وسموحة.