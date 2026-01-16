كأس عاصمة مصر - إنبي يتعادل سلبيا مع غزل المحلة وينتظر موقفه من التأهل

الجمعة، 16 يناير 2026 - 21:27

كتب : FilGoal

إنبي - غزل المحلة

تعادل إنبي مع غزل المحلة سلبيا في ختام مباريات المجموعة الأولى من كأس عاصمة مصر.

وأقيم اللقاء في استاد المقاولون العرب.

التعادل السلبي رفع رصيد إنبي لـ 10 نقاط حل بها ثالثا في ترتيب المجموعة خلف طلائع الجيش والمقاولون العرب.

فيما ظل غزل المحلة خامسا برصيد 8 نقاط وانتهت فرصه في التأهل.

ويتأهل أول وثاني الترتيب بالإضافة لأفضل فريقين احتلا المركز الثالث لربع النهائي.

وينتظر إنبي نهاية مباريات الجولة لمعرفة موقفه من التأهل لربع النهائي.

ويحتاج إنبي من أجل التأهل ألا يتفوق عليه صاحبا المركز الثالث في المجموعتين الثانية والثالثة.

وتختتم مباريات دور المجموعات غدا السبت بإقامة 4 مباريات.

وحجزت 4 فرق بطاقة تأهلها لربع النهائي بالفعل وهم بتروجت والمصري وطلائع الجيش والمقاولون العرب.

يذكر أن سيراميكا كليوباترا ومودرن سبورت اللذان حققا اللقب من قبل في الـ 4 نسخ السابقة لم يتأهلا للدور المقبل ما يعني أننا أمام بطل جديد هذا الموسم لكأس عاصمة مصر.

كأس عاصمة مصر
