سبورت: درو فيرنانديز يخبر فليك برحيله من برشلونة

الجمعة، 16 يناير 2026 - 21:21

كتب : FilGoal

درو فيرنانديز - برشلونة

أخبر درو فيرنانديز لاعب برشلونة مدربه هانز فليك بالرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

درو فرنانديز

النادي : برشلونة

برشلونة

وبحسب صحيفة سبورت فإن اللاعب الإسباني أبلغ المدير الفني الألماني برحيله أثناء المران الصباحي للفريق.

ووفقا للصحيفة فإن الشرط الجزائي في عقد اللاعب يبلغ 6 ملايين يورو.

وذكرت شبكة ESPN أن بوروسيا دورتموند من بين الأندية التي أظهرت رغبة شديدة في التعاقد مع صانع الألعاب.

وأيضا هناك أندية إنجليزية ترغب في ضم اللاعب ذو الأصول الفلبينية.

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 18 عاما في 2027.

ولعب درو 5 مباريات مع الفريق الأول لبرشلونة خلال الموسم الجاري وصنع هدفا دون التسجيل.

وفي حال رحيل درو فلن يكون الأول، إذ غادر مارك جويو بطريقة مشابهة.

وغادر جويو في صيف 2024 إلى تشيلسي مقابل الشرط الجزائي الذي كان يبلغ 6 ملايين يورو أيضا.

برشلونة درو فيرنانديز
