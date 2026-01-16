أمم إفريقيا - شوبير: أردنا التأهل للنهائي.. وسنقدم أفضل ما لدينا ضد نيجيريا

شدد مصطفى شوبير حارس مرمى منتخب مصر على صعوبة مواجهة نيجيريا في مباراة المركز الثالث من أمم إفريقيا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نيجيريا في مباراة المركز الثالث غدا السبت.

وقال شوبير حارس مرمى منتخب مصر للصحفيين: "ستكون مباراة ضد خصم صعب وسنحاول تقديم أفضل ما لدينا".

وأضاف "عندما تلعب في أمم إفريقيا فأنت تواجه منتخبات هجومية ونتوقع ذلك من نيجيريا وحضرنا أنفسنا بشكل جيد للمباراة، وسبق أن واجهنا نيجيريا منذ شهر في مصر وفزنا".

وأتم "أردنا التأهل للنهائي لكن هذه هي كرة القدم وهو أمر يمكن حدوثه".

صاحب الـ 25 عاما خاض مباراة واحدة في أمم إفريقيا 2025 ضد أنجولا في مرحلة المجموعات والتي انتهت بالتعادل السلبي.

موعد مباراة مصر ضد نيجيريا

تقام مواجهة مصر أمام كوت ديفوار يوم السبت الموافق 17 يناير 2026.

وتنطلق المباراة في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويستضيف ملعب محمد الخامس في كازابلانكا

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1.

ويعلق على المباراة علي محمد علي.