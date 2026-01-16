أمم إفريقيا - أحمد عيد: نعتذر للشعب المصري بعدما لم نوفق ضد السنغال

الجمعة، 16 يناير 2026 - 20:21

كتب : FilGoal

أحمد عيد - منتخب مصر

تقدم أحمد عيد لاعب منتخب مصر بالاعتذار بعد الخسارة من السنغال وقبل مواجهة نيجيريا في مباراة المركز الثالث من أمم إفريقيا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نيجيريا في مباراة المركز الثالث غدا السبت.

وقال أحمد عيد لاعب منتخب مصر للصحفيين: "حضرنا أنفسنا بشكل جيد وجاهزون للمباراة، ونعتذر للشعب المصري بعدما لم نوفق في الفوز أمام السنغال".

وأضاف "نسينا مباراة السنغال بعد حديث الجهاز الفني معنا وهدفنا الفوز ضد نيجيريا".

صاحب الـ 25 عاما خاض مباراة واحدة في أمم إفريقيا 2025 ضد أنجولا في مرحلة المجموعات والتي انتهت بالتعادل السلبي.

موعد مباراة مصر ضد نيجيريا

تقام مواجهة مصر أمام كوت ديفوار يوم السبت الموافق 17 يناير 2026.

وتنطلق المباراة في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويستضيف ملعب محمد الخامس في كازابلانكا

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1.

ويعلق على المباراة علي محمد علي.

