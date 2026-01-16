يد – الطيار ينضم إلى شتوتجارت

الجمعة، 16 يناير 2026 - 20:11

كتب : FilGoal

محمد عصام الطيار مع منتخب مصر لليد أمام اليابان

أعلن نادي شتوتجارت الألماني التعاقد مع محمد الطيار حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد.

وأشار النادي إلى أن عقد الطيار يمتد حتى نهاية الموسم المقبل 2026-2027.

وانضم الطيار إلى شتوتجارت قادما من هامبورج الألماني أيضا.

وتصدى الطيار 153 مرة في موسم 2024-2025 مع هامبورج.

نسبة الإنقاذ وصلت إلى 26.5%.

ويحتل هامبورج المركز العاشر برصيد 17 نقطة.

بينما يتواجد شتوتجارت في المركز الـ 14 برصيد 11 نقطة.

ويعد الطيار اللاعب الإفريقي الوحيد في شتوتجارت ولا يوجد أي لاعب آخر غير أوروبي في الفريق حتى الآن.

