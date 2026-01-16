تقرير: إنتر يرد على عرض جالاتاسراي لضم تشالهان أوجلو

رد إنتر على عرض جالاتاسراي التركي للتعاقد مع هاكان تشالهان أوجلو لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وبحسب موقع سبورتس ديجيتالي التركي فإن إنتر رفض عرضا من جالاتاسراي لضم هاكان تشالهان أوجلو مقابل 25 مليون يورو.

وكان النادي التركي قد أراد تشالهان أوجلو في الصيف الماضي أيضا، لكن إنتر رفض العرض.

وأحدثت هذه المفاوضات الجدل بسبب تصريحات لاوتارو مارتينيز قائد إنتر وقتها.

وهاجم لاوتارو مارتينيز قائد الفريق بقوة من يريد الرحيل قائلا عقب مباراة فلومينينسي في كأس العالم للأندية للصحفيين: "أريد أن أحارب من أجل الفوز بالبطولات الكبرى، من يريد الاستمرار مع إنتر سيكون الأمر جيدا ولنحارب، ومن لا يريد البقاء يمكنه أن يرحل".

وأضاف "نحن بحاجة إلى لاعبين يريدون التواجد هنا، نحن نرتدي قميصا مهما ونريد العقليات الكبرى أو أرجوكم ارحلوا".

وأتم "نحن نفعل كل شيء هنا، وقد رأيتُ أشياءً كثيرة لم تعجبني. أنا القائد وأريد أن أبقى في القمة. الرسالة واضحة: من لا يريد البقاء فوداعًا".

ثم خرج ماروتا ليوضح أن اللاعب الذي كان يقصده لاوتارو هو هاكان، وأن النادي سيتحدث مع اللاعب وإذا توافرت الظروف للانفصال سيحدث ذلك دون أي مشاكل.

وكان إنتر قد ضم هاكان قادما من غريمه ميلان دون مقابل في صيف 2021.