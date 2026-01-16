أبو زهرة يوضح لـ في الجول حقيقة رحيل حسام وإبراهيم حسن عن منتخب مصر

الجمعة، 16 يناير 2026 - 19:47

كتب : محمد جمال

منتخب مصر - حسام حسن - إبراهيم حسن

أوضح مصطفى أبو زهرة عضو اتحاد الكرة حقيقة رحيل حسام حسن وإبراهيم حسن عن منتخب مصر عقب نهاية المشوار في أمم إفريقيا 2025.

ونشرت بعض التقارير المغربية وجود توجه لاتحاد الكرة لرحيل التوأم.

وصرّح أبو زهرة لـ FilGoal.com: "كل ما يتردد عن رحيل حسام وإبراهيم حسن من منتخب مصر غير حقيقي".

أخبار متعلقة:
حسام حسن ردا على صحفي مغربي؟ سؤال غير محترم ولن أرد عليك مؤتمر حسام حسن: سنقاتل أمام نيجيريا.. وهذا ما ينقص منتخب مصر مؤتمر حسام حسن: لم يكن هناك عدل في جدول البطولة.. ومصر أم إفريقيا والعرب بالتاريخ الخسارة الرسمية الأولى لـ حسام حسن.. ومصر في مباراة البرونزية لأول مرة منذ 42 عاما

وأكمل "الجهاز الفني لمنتخب مصر يستعد بقوة بعد أمم إفريقيا لبطولة كأس العالم".

وتولى حسام حسن تدريب منتخب مصر خلفا للبرتغالي روي فيتوريا في فبراير 2024.

وخلال ما يقارب العامين قاد العميد منتخب مصر في 25 مباراة دولية.

وحقق منتخب مصر 16 انتصارا وتعادل في 6 وخسر 3 في جميع المسابقات.

وقاد حسام حسن منتخب مصر للتأهل لكأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه.

كما وصل منتخب مصر إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا وسيواجه نيجيريا في مباراة المركز الثالث غدا السبت.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتين وديتين ضد إسبانيا والسعودية في التوقف الدولي شهر مارس المقبل.

حسام حسن إبراهيم حسن منتخب مصر
نرشح لكم
أمم إفريقيا - شوبير: أردنا التأهل للنهائي.. وسنقدم أفضل ما لدينا ضد نيجيريا أمم إفريقيا - أحمد عيد: نعتذر للشعب المصري بعدما لم نوفق ضد السنغال أمم إفريقيا - طاقم عربي.. جلال جيد يقود مباراة مصر ضد نيجيريا في مباراة البرونزية أمم إفريقيا - نديدي: مواجهة مصر صعبة.. لكننا نريد اختتام البطولة بالمركز الثالث مؤتمر سلوت: سعيد بعودة صلاح حتى لو كان لدي 15 مهاجما مؤتمر مدرب نيجيريا: نمت 3 ساعات فقط بالأمس.. ومنتخب مصر يمتلك الروح والمهارات الفردية مزينة بلمسات ذهبية.. كاف يكشف عن كرة خاصة لنهائي كأس الأمم الإفريقية قبل مواجهة نيجيريا.. جهاز منتخب مصر يتفقد أرضية استاد محمد الخامس
أخر الأخبار
سبورت: درو فيرنانديز يخبر فليك برحيله من برشلونة 5 دقيقة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا - شوبير: أردنا التأهل للنهائي.. وسنقدم أفضل ما لدينا ضد نيجيريا ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - أحمد عيد: نعتذر للشعب المصري بعدما لم نوفق ضد السنغال ساعة | أمم إفريقيا
يد – الطيار ينضم إلى شتوتجارت ساعة | كرة يد
تقرير: إنتر يرد على عرض جالاتاسراي لضم تشالهان أوجلو ساعة | الكرة الأوروبية
أبو زهرة يوضح لـ في الجول حقيقة رحيل حسام وإبراهيم حسن عن منتخب مصر ساعة | أمم إفريقيا
مصدر مقرب من رشدان لـ في الجول: اللاعب فسخ عقده مع الأهلي.. وعرض أوروبي وآخر من الزمالك ساعة | الدوري المصري
مؤتمر أرتيتا: تركيزنا في الفوز على نوتنجهام وليس مع مانشستر سيتي ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تشكيل منتخب مصر – إمام وعبد المجيد أساسيان أمام كوت ديفوار.. وتريزيجيه على الدكة 2 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(2) كوت ديفوار.. الفراعنة لنصف النهائي 3 أمم إفريقيا - فاي: أعرف منتخب مصر منذ 2006 وهم يمتازون بالشكوى والبكاء والتمثيل 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0)-(1) السنغال.. خسارة الفراعنة
/articles/521394/أبو-زهرة-يوضح-لـ-في-الجول-حقيقة-رحيل-حسام-وإبراهيم-حسن-عن-منتخب-مصر