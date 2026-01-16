أبو زهرة يوضح لـ في الجول حقيقة رحيل حسام وإبراهيم حسن عن منتخب مصر

أوضح مصطفى أبو زهرة عضو اتحاد الكرة حقيقة رحيل حسام حسن وإبراهيم حسن عن منتخب مصر عقب نهاية المشوار في أمم إفريقيا 2025.

ونشرت بعض التقارير المغربية وجود توجه لاتحاد الكرة لرحيل التوأم.

وصرّح أبو زهرة لـ FilGoal.com: "كل ما يتردد عن رحيل حسام وإبراهيم حسن من منتخب مصر غير حقيقي".

وأكمل "الجهاز الفني لمنتخب مصر يستعد بقوة بعد أمم إفريقيا لبطولة كأس العالم".

وتولى حسام حسن تدريب منتخب مصر خلفا للبرتغالي روي فيتوريا في فبراير 2024.

وخلال ما يقارب العامين قاد العميد منتخب مصر في 25 مباراة دولية.

وحقق منتخب مصر 16 انتصارا وتعادل في 6 وخسر 3 في جميع المسابقات.

وقاد حسام حسن منتخب مصر للتأهل لكأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه.

كما وصل منتخب مصر إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا وسيواجه نيجيريا في مباراة المركز الثالث غدا السبت.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتين وديتين ضد إسبانيا والسعودية في التوقف الدولي شهر مارس المقبل.