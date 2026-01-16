مصدر مقرب من رشدان لـ في الجول: اللاعب فسخ عقده مع الأهلي.. وعرض أوروبي وآخر من الزمالك

الجمعة، 16 يناير 2026 - 19:33

كتب : FilGoal

مودرن فيوتشر - عبد الرحمن رشدان

أعلن مصدر مقرب من عبد الرحمن رشدان فسخ اللاعب لتعاقده مع الأهلي.

وفسخ رشدان منذ أيام عقد إعارته مع مودرن سبورت.

وقال مصدر مقرب من عبد الرحمن رشدان لـ FilGoal.com: "اللاعب فسخ عقده بالتراضي مع الأهلي عقب جلسة أقيمت أمس الخميس مع مسؤولي النادي".

وأردف "النادي عرض على اللاعب الخروج معارا لكنه رفض، ومع رفض يس توروب الاعتماد عليه تقرر فسخ تعاقده".

وأتم "عبد الرحمن يمتلك عرض احتراف من بلجيكا وعدة عروض من مصر أبرزها الزمالك حال حل مشكلة القيد".

وبذلك أصبح رشدان صاحب الـ 23 عاما لاعبا حرا.

وخاض رشدان مباراتين فقط بقميص مودرن سبورت في النصف الأول من الموسم.

وانضم رشدان من شباب وادي دجلة لشباب الأهلي في 2022 لكن لم يخض أي مباراة مع الفريق الأول.

وأعير رشدان لموردن سبورت لمدة موسمين ونصف اكتفى خلالها بالمشاركة في 14 مباراة.

