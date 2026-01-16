مؤتمر أرتيتا: تركيزنا في الفوز على نوتنجهام وليس مع مانشستر سيتي

شدد ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال على أهمية التركيز للفوز على نوتنجهام فورست وليس لما سيفعله مانشستر سيتي في مباراته ضد غريمه مانشستر يونايتد.

وقال المدرب الإسباني خلال المؤتمر الصحفي: "سأجتمع مع الجهاز الطبي لمعرفة ما إذا كان هناك أي لاعب متاح للمباراة".

وأضاف "فيكتور جيوكيريس شخص طموح للغاية وقدم مباراة رائعة ضد تشيلسي وسجل ليساعدنا على الفوز".

وتابع "ما قدمه جيوكيريس خلال السنوات الماضية جعل المتوقع منه كبير، وهذا ليس فقط من فيكتور بل من جميع المهاجمين وهذا ما عليه أن يحاول فعله".

وأكمل "مباراة مانشستر سيتي قبلنا؟ تركيزنا وهدفنا الوحيد هو الاستعداد لمباراة صعبة جدا ويجب الفوز بها".

وشدد "ما قدمناه ضد تشيلسي يجب أن يجعلنا مقتنعين تماما بقدراتنا وثقتنا تأتي من الأداء".

وأنهى حديثه قائلا: "هناك لاعبون لا يكون تأثيرهم في عدد الدقائق، لكن تأثيرهم يكون داخل الفريق وحوله في جمع الجميع وخلق الأجواء التي تدعم الفريق. هذا أمر حاسم برأيي".

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة، بينما يأتي نوتنجهام فورست في المركز الـ 17 برصيد 21 نقطة.