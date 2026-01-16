أمم إفريقيا - طاقم عربي.. جلال جيد يقود مباراة مصر ضد نيجيريا في مباراة البرونزية

يقود طاقم تحكيم عربي بقيادة المغربي جلال جيد مباراة مصر ضد نيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث من كأس أمم إفريقيا 2025.

ويلتقي المنتخبان غدا السبت في السادسة مساءً لحسم صاحب البرونزية.

ويضم الطاقم التحكيمي 3 جنسيات عربية هي المغرب وتونس والجزائر بالإضافة إلى كينيا.

ويتواجد الجزائري لحلو بن براهيم على تقنية الفيديو.

FilGoal.com يكشف طاقم تحكيم مباراة مصر ضد نيجيريا

حكم ساحة: المغربي جلال جيد

حكم مساعد أول: المغربي زكرياء برينسي

حكم مساعد ثاني: المغربي مصطفى اكركاد

حكم رابع: الكيني بيتر واويرو كاماكو

حكم تقنية الفيديو: الجزائري لحلو بن براهيم

حكام تقنية فيديو مساعد: التونسي هيثم قيراط

حكام تقنية فيديو مساعد أول: المغربي حمزة الفارق

وأدار جيد مباراتين في مرحلة المجموعات من أمم إفريقيا 2025، الأول بين أوغندا وتنزانيا وانتهت بالتعادل 1-1 وشهدت احتساب ركلتي جزاء.

فيما أدار مباراة موزمبيق ضد الكاميرون وانتهت بفوز الأسود بنتيجة 2-1.

وخلال المباراتين أشهر 8 بطاقة صفراء.

وستكون تلك أول مباراة يديرها المغربي لمنتخب مصر تحكيميا.

علما بأنه أدار مباراة لمنتخب مصر للشباب وأيضا للأندية المصرية وهي الزمالك والمصري ومودرن سبورت.

ومن بينها مباراة تجمع الزمالك ومودرن سبورت في ربع نهائي الكونفدرالية الموسم قبل الماضي وانتهت بفوز الأبيض بنتيجة 2-1.

موعد مباراة مصر ضد نيجيريا

تقام مواجهة مصر أمام كوت ديفوار يوم السبت الموافق 17 يناير 2026.

وتنطلق المباراة في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويستضيف ملعب محمد الخامس في كازابلانكا

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1.

ويعلق على المباراة علي محمد علي.