مؤتمر كاريك: المشاركة في البطولات الأوروبية ستكون خطوة للأمام

الجمعة، 16 يناير 2026 - 18:47

كتب : FilGoal

مايكل كاريك

يرى مايك كاريك المدير الفني لمانشستر يونايتد أن المشاركة في البطولات الأوروبية خلال الموسم المقبل ستكون خطوة للأمام.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة يونايتد في ديربي المدينة الساعة الخامسة مساء السبت في الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب الإنجليزي خلال المؤتمر الصحفي: "التواجد كمدرب لمانشستر يونايتد رائع، وقعت في حب هذا النادي وكان جزءا كبيرا من حياتي".

وأضاف "أنا مدرك المنصب الذي أتواجد فيه، لدي رغبة كبيرة في النجاح، أمامنا مهمة كبيرة تتمثل في الفوز وتقديم أدا جيد، عندما تطور الأفراد فإنك تصنع فريقا أفضل".

وأكمل "نريد إنهاء الموسم في أعلى مركز ممكن، المشاركة في البطولات الأوروبية ستكون خطوة إلى الأمام".

وأتم "تعليقات اللاعبين القدامى على تعييني لا تشكل أي ضغوط إضافية، لا أشعر بذلك، هناك الكثير من الآراء بعضها إيجابي والآخر سلبي، أنا أعرف ما نريد تحسينه".

وستكون هذه المباراة هي الأولى لكاريك كمدير فني لمانشستر يونايتد.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة بفارق 6 نقاط خلف أرسنال المتصدر.

مايكل كاريك مانشستر يونايتد مانشستر سيتي
