أيك السويدي يعلن تعيين ريبيرو مديرا فنيا للفريق

الجمعة، 16 يناير 2026 - 18:23

كتب : FilGoal

خوسيه ريبيرو

أعلن نادي أيك السويدي تعيين الإسباني خوسيه ريبيرو كمدير فني للفريق.

وأشار النادي إلى أن عقد ريبيرو يمتد حتى ديسمبر 2028.

وقال ريبيرو لموقع النادي: "أنا فخور وسعيد للغاية بأن أكون جزءًا من نادٍ يعيش ويتنفس كرة القدم، أيك نادٍ يتمتع بهوية قوية وطموحات عالية وشغف هائل يحيط بالفريق".

وأضاف "أتطلع الآن بشدة لبدء العمل وبناء العلاقات والعمل عن قرب مع اللاعبين وزملائي من أجل تطوير الفريق يومًا بعد يوم، واتخاذ الخطوة التالية على المستويين الفردي والجماعي".

وتعد هذه التجربة هي الأولى لريبيرو بعد الإقالة من الأهلي.

ورحل ريبيرو عن تدريب الأهلي بعد 3 أشهر فقط من تولي المهمة قادما من أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

وقاد ريبيرو الأهلي في 7 مباريات بين الدوري وكأس العالم للأندية، فاز في واحدة فقط، وخسر مرتين، وتعادل 4 مرات.

واستمر مع الفريق الأحمر لمدة 94 يوما.

ويقدم لكم FilGoal.com كشف حساب ريبيرو مع الأهلي.

لعب ريبيرو مع الأهلي 7 مباريات

الأهلي × إنتر ميامي 0-0

الأهلي × بالميراس 0-2

الأهلي × بورتو 4-4

الأهلي × مودرن سبورت 2-2

الأهلي × فاركو 4-1

الأهلي × غزل المحلة 0-0

الأهلي × بيراميدز 0-2

وسجل الأهلي مع ريبيرو 10 أهداف، بينما تلقى الفريق 11 هدفا.

