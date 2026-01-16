نادي وي يعلن تعيين عبد الواحد السيد مديرا رياضيا

تولى عبد الواحد السيد مدير الكرة السابق في الزمالك والبنك الأهلي منصب المدير الرياضي لنادي وي.

وتوصل نادي وي وعبد الواحد السيد على كافة التفاصيل الخاصة بتوليه منصبه الجديد.

وتواجد عبد الواحد السيد في مباراة فريق وي ضد الداخلية التي أقيمت اليوم الجمعة في إطار منافسات دوري المحترفين والتي حقق وي فيها الانتصار بهدفين مقابل هدف.

ويحتل الفريق المركز الخامس في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 29 نقطة جمعهم من 19 مباراة.

وكان وي قد انتصر على الأهلي في دور الـ 32 من كأس مصر بهدفين لهدف وأخرجه من البطولة.

وواصل مشواره في البطولة بعد إقصاء فاركة عقب الانتصار عليه بنفس النتيجة في دور الـ 16.

ويضرب وي موعدا مع خصمه إنبي في الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

وللمرة الأولى يصل وي إلى دور ربع النهائي.