نادي وي يعلن تعيين عبد الواحد السيد مديرا رياضيا
الجمعة، 16 يناير 2026 - 17:49
كتب : FilGoal
تولى عبد الواحد السيد مدير الكرة السابق في الزمالك والبنك الأهلي منصب المدير الرياضي لنادي وي.
وتوصل نادي وي وعبد الواحد السيد على كافة التفاصيل الخاصة بتوليه منصبه الجديد.
وتواجد عبد الواحد السيد في مباراة فريق وي ضد الداخلية التي أقيمت اليوم الجمعة في إطار منافسات دوري المحترفين والتي حقق وي فيها الانتصار بهدفين مقابل هدف.
ويحتل الفريق المركز الخامس في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 29 نقطة جمعهم من 19 مباراة.
وكان وي قد انتصر على الأهلي في دور الـ 32 من كأس مصر بهدفين لهدف وأخرجه من البطولة.
وواصل مشواره في البطولة بعد إقصاء فاركة عقب الانتصار عليه بنفس النتيجة في دور الـ 16.
ويضرب وي موعدا مع خصمه إنبي في الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.
وللمرة الأولى يصل وي إلى دور ربع النهائي.
نرشح لكم
قائمة الاتحاد السكندري - أفشة ضمن الصفقات الجديدة لمواجهة حرس الحدود دوري المحترفين – تعادل في دربي الغربية.. ووي يعود لتحقيق الانتصارات كأس عاصمة مصر - إنبي يتعادل سلبيا مع غزل المحلة وينتظر موقفه من التأهل مصدر مقرب من رشدان لـ في الجول: اللاعب فسخ عقده مع الأهلي.. وعرض أوروبي وآخر من الزمالك خبر في الجول - الأهلي يقرر نقل أجانب الشباب لـ دلفي.. و2 تحت السن في الطريق "رحلة جديدة لكن الجذور واحدة".. المصري يستعير العش من الأهلي إلى النسور الخضراء.. مصطفى العش ينضم إلى المصري خبر في الجول - المحكمة الرياضية تؤكد حكم فيفا وتلزم الزمالك بسداد مستحقات نداي