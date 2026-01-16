نادي وي يعلن تعيين عبد الواحد السيد مديرا رياضيا

الجمعة، 16 يناير 2026 - 17:49

كتب : FilGoal

عبد الواحد السيد - الزمالك

تولى عبد الواحد السيد مدير الكرة السابق في الزمالك والبنك الأهلي منصب المدير الرياضي لنادي وي.

وتوصل نادي وي وعبد الواحد السيد على كافة التفاصيل الخاصة بتوليه منصبه الجديد.

وتواجد عبد الواحد السيد في مباراة فريق وي ضد الداخلية التي أقيمت اليوم الجمعة في إطار منافسات دوري المحترفين والتي حقق وي فيها الانتصار بهدفين مقابل هدف.

أخبار متعلقة:
كأس مصر – وي يواصل تحقيق المفاجآت بإقصاء فاركو من دور الـ 16 مدرب وي: لعبنا بحرص ضد الأهلي وانتظرنا الهجوم في الوقت المناسب أكبر مفاجآت كأس مصر.. الأهلي يودع البطولة بخسارة مفاجئة أمام وي كأس مصر - بدون تقنية فيديو.. حمادة القلاوي حكم مباراة الأهلي ضد وي

ويحتل الفريق المركز الخامس في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 29 نقطة جمعهم من 19 مباراة.

وكان وي قد انتصر على الأهلي في دور الـ 32 من كأس مصر بهدفين لهدف وأخرجه من البطولة.

وواصل مشواره في البطولة بعد إقصاء فاركة عقب الانتصار عليه بنفس النتيجة في دور الـ 16.

ويضرب وي موعدا مع خصمه إنبي في الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

وللمرة الأولى يصل وي إلى دور ربع النهائي.

عبد الواحد السيد الزمالك وي البنك الأهلي
نرشح لكم
قائمة الاتحاد السكندري - أفشة ضمن الصفقات الجديدة لمواجهة حرس الحدود دوري المحترفين – تعادل في دربي الغربية.. ووي يعود لتحقيق الانتصارات كأس عاصمة مصر - إنبي يتعادل سلبيا مع غزل المحلة وينتظر موقفه من التأهل مصدر مقرب من رشدان لـ في الجول: اللاعب فسخ عقده مع الأهلي.. وعرض أوروبي وآخر من الزمالك خبر في الجول - الأهلي يقرر نقل أجانب الشباب لـ دلفي.. و2 تحت السن في الطريق "رحلة جديدة لكن الجذور واحدة".. المصري يستعير العش من الأهلي إلى النسور الخضراء.. مصطفى العش ينضم إلى المصري خبر في الجول - المحكمة الرياضية تؤكد حكم فيفا وتلزم الزمالك بسداد مستحقات نداي
أخر الأخبار
قائمة الاتحاد السكندري - أفشة ضمن الصفقات الجديدة لمواجهة حرس الحدود 6 دقيقة | الكرة المصرية
توتو سبورت: يوفنتوس يرفض زيادة عرضه لضم مينجيزا وسيتجه لطريقته المفضلة 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: أتالانتا متمسك ببقاء لوكمان ولكن 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
دوري المحترفين – تعادل في دربي الغربية.. ووي يعود لتحقيق الانتصارات 30 دقيقة | القسم الثاني
كرة سلة – الاتحاد يتفوق على الزمالك في الدوري السوبر 38 دقيقة | كرة سلة
كأس عاصمة مصر - إنبي يتعادل سلبيا مع غزل المحلة وينتظر موقفه من التأهل 50 دقيقة | الكرة المصرية
سبورت: درو فيرنانديز يخبر فليك برحيله من برشلونة 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا - شوبير: أردنا التأهل للنهائي.. وسنقدم أفضل ما لدينا ضد نيجيريا ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تشكيل منتخب مصر – إمام وعبد المجيد أساسيان أمام كوت ديفوار.. وتريزيجيه على الدكة 2 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(2) كوت ديفوار.. الفراعنة لنصف النهائي 3 أمم إفريقيا - فاي: أعرف منتخب مصر منذ 2006 وهم يمتازون بالشكوى والبكاء والتمثيل 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0)-(1) السنغال.. خسارة الفراعنة
/articles/521387/نادي-وي-يعلن-تعيين-عبد-الواحد-السيد-مديرا-رياضيا