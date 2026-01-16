"رحلة جديدة لكن الجذور واحدة".. المصري يستعير العش من الأهلي

الجمعة، 16 يناير 2026 - 17:27

كتب : FilGoal

مصطفى العش

أعلن النادي المصري استعارة مصطفى العش قادما من الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وفي مقطع تقديم اللاعب كصفقة جديدة للمصري، أوضح أنها رحلة جديدة لكن الجذور واحدة، كرة القدم تجمعنا ومصر واحدة.

وتواجد صروة تجمع سيد متولي رئيس النادي المصري السابق وكذلك صالح سليم رئيس النادي الأهلي السابق في مقطع التقديم.

May be an image of the Oval Office

وأيضا صورة لكامل أبو علي الرئيس الحالي للنادي المصري ومحمود الخطيب رئيس الأهلي، في إشارة إلى أن جذور الناديان واحدة.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن انضمام مصطفى العش مدافع الأهلي إلى المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

وتم وضع بند يتيح التمديد لموسم إضافي في حال موافقة جميع الأطراف (اللاعب والأهلي والمصري) على ذلك.

وسبق أن قال مصدر من المصري لـ FilGoal.com: "توصلنا للاتفاق لضم مصطفى العش من الأهلي، ويتبقى الاتفاق مع اللاعب على البنود الشخصية".

وانضم العش من زد للأهلي في يناير 2025 على سبيل الإعارة، وفعّل الأهلي بند الشراء بشكل نهائي في الصيف.

صاحب الـ 25 عاما يشغل مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر وتوج مع الأهلي الموسم الماضي بلقب الدوري المصري.

وخاض العش مع الأهلي 21 مباراة واكتفى بصناعة هدف وحيد في جميع المسابقات.

ميركاتو مصطفى العش الأهلي المصري
