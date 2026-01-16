بعد ارتباطه بـ مرموش.. مؤتمر توماس فرانك: توتنام لن يتعاقد مع مهاجم إلا بعقد طويل الأمد

أعلن توماس فرانك مدرب توتنام، غياب ريتشارليسون 7 أسابيع بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة أستون فيلا في كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويستعد توتنام لمواجهة وست هام الخامسة مساء السبت، في الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي.

وقال فرانك في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل المباراة: "لسوء الحظ ريتشارليسون يغيب 7 أسابيع بسبب إصابة في أوتار الركبة".

ومن غير المرجح أن يعود المهاجم البرازيلي للملاعب قبل مارس المقبل.

ورحب فرانك في تصريحات بالمؤتمر الصحفي بعودة دومينيك سولانكي.

وشارك سولانكي في خسارة فريقه أمام أستون فيلا في كأس الاتحاد الإنجليزي 2-1 يوم السبت.

ويغيب الغاني محمد قدوس بسبب الإصابة، بالإضافة إلى رحيل برينان جونسون إلى كريستال بالاس خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ورغم ذلك نفى توماس فرانك إجراء أي صفقات هجومية للفريق رغم الإصابات الكثيرة التي ضربت صفوفه.

وأوضح فرانك "لا يمكن أن يقتصر الأمر على الأشهر الأربعة المقبلة فقط. نحتاج إلى التفكير في الصورة الأكبر أيضًا، ولكن بالطبع نعلم أننا نفتقد بعض اللاعبين الهجوميين."

وأكمل "لن نتعاقد مع مهاجم إلا إذا كان جزءًا من خطط النادي طويلة المدى."

وأتم ""هذا هو الواقع، نحن نبحث في سوق الانتقالات، كما ذكرت مرارًا لنرى إن كان بإمكاننا تحسين الفريق، ولكن يجب أن يكون هذا القرار مفيدًا للفريق على المدى القريب والبعيد. يجب أن يكون هذا هو القرار."

وارتبط اسم عمر مرموش مهاجم المنتخب المصري ونادي مانشستر سيتي بالانضمام إلى توتنام خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وبحسب صحيفة ذا صن "عمر مرموش يتصدر قائمة اهتمامات توتنام، في ظل قلة مشاركاته مع مانشستر سيتي هذا الموسم، بعد انتقاله إلى الفريق في يناير الماضي، إذ يعتمد عليه بيب جوارديولا غالبا كبديل."

