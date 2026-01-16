مؤتمر أربيلوا: رودريجو لن يكون متاحا أمام ليفانتي.. والناس يبحثون عن كبش فداء

الجمعة، 16 يناير 2026 - 16:48

كتب : FilGoal

ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد

كشف ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد عن عدم جاهزية رودريجو جناح الفريق لخوض مواجهة ليفانتي.

ويلعب ريال مدريد ضد ليفانتي غدا السبت ضمن الجولة 20 من الدوري الإسباني.

وقال أربيلوا في مؤتمر صحفي: "رودريجو لن يكون متاحا غدا أمام ليفانتي. إنه يتعافى من مجهود بدني شاق للغاية بذله الأسبوع الماضي. نأمل أن يعود قريبا ويكون متاحا يوم الثلاثاء أمام موناكو".

وأضاف "المدربون يحتاجون دائما إلى الوقت، لكن في الحقيقة كل ما أحتاجه هو لاعبون رائعون مثل لاعبي فريقي. أنا متحمس للغاية، ولدي دافع قوي".

وتابع "أتفهم أن الناس يبحثون عن كبش فداء، لكنني أسعى لإيجاد الحلول. كل ما يحدث على أرض الملعب هو مسؤوليتي. عندما تسوء الأمور، أدرك أنه يجب علي مساعدة زملائي بشكل أفضل".

وأتم تصريحاته "أشعر بمسؤولية كبيرة تجاه كل ما يحدث على أرض الملعب. ما زلت أشعر بنفس الشعور تجاه تلك الهزيمة في ألباسيتي".

وودع ريال مدريد كأس ملك إسبانيا من دور الـ16 بطريقة درامية أمام ألباسيتي الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية الإسباني.

وفاز ألباسيتي على ريال مدريد 3-2 في المباراة التي أقيمت بملعب كارلوس بيلمونت.

وتعد المباراة هي الأولى لريال مدريد تحت قيادة مدربه الجديد ألفارو أربيلوا الذي تولى تدريب الفريق قبل 48 ساعة فقط من المباراة، وعقب رحيل تشابي ألونسو الذي خسر السوبر الإسباني أمام برشلونة.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة وبفارق أقل 4 نقاط عن برشلونة المتصدر.

