شبكة ESPN: تير شتيجن يمنح الضوء الأخضر للانتقال إلى جيرونا

كشفت شبكة ESPN عن اقتراب مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة من الانضمام إلى جيرونا.

وأشارت الشبكة إلى أن تير شتيجن سينضم إلى جيرونا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وتعاقد برشلونة مع بداية الموسم مع حارس إسبانيول جوان جارسيا.

ويرغب تير شتيجن في اللعب من أجل حجز مكان له في تشكيل ألمانيا بكأس العالم 2026 المقرر يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

الشبكة الإسبانية، ذكرت أن الناديين يعملان على وضع اللمسات النهائية على اتفاق الإعارة وتحديد من سيدفع أي نسبة من راتب تير شتيجن.

ووفقا لـ ESPN فإن الحارس الألماني أعطى الضوء الأخضر للانتقال إلى جيرونا.

ولعب تير شتيجن مباراة برشلونة ضد جوادالاخارا في دور الـ32 من بطولة كأس إسبانيا، قبل أن يجلس بديلا لجارسيا في مباراة راسينج سانتاندير في ثمن النهائي.

وأعلن هانز فليك المدير الفني لبرشلونة، مع بداية الموسم أن جوان جارسيا هو حارس المرمى الأساسي للفريق.

وفتح برشلونة الباب لرحيل حارسه في ظل تواجد فويتشيك تشيزني بجانب جوان جارسيا في حراسة المرمى.

وشارك تير شتيجن في 423 مباراة مع برشلونة منذ انضمامه من بوروسيا مونشنجلادباخ في عام 2014.

وفاز بـ 17 لقباً خلال تلك الفترة، لكن الإصابات قلصت وقت لعبه منذ تعيين فليك في عام 2024.

وغاب تير شتيجن عن المشاركة بشكل أساسي في الموسم الماضي بسبب إصابة في الركبة، بالإضافة للأشهر الأربعة الأولى من الموسم الحالي بعد خضوعه لعملية جراحية في الظهر.