NBA إفريقيا تطلق أول بطولة جامعية لكرة السلة في القارة بمصر

الجمعة، 16 يناير 2026 - 16:24

كتب : FilGoal

NBA إفريقيا

أعلنت NBA أفريقيا عن إطلاق أول بطولة جامعية لكرة السلة في تاريخ القارة الإفريقية، إلى جانب تنظيم أكبر نسخة من بطولة الناشئين Jr. NBA / Jr. WNBA تُقام في مصر حتى الآن، في خطوة تعكس التوسع المتسارع للعبة وتزايد الاهتمام بتطويرها على مستوى الجامعات والناشئين.

وجاء الإعلان عن هذه المبادرة خلال حفل رسمي أُقيم بالقاهرة، بحضور قيادات من NBA في مصر، وممثلي الجهة الراعية، حيث تم الكشف عن تفاصيل البطولتين وخطة التنفيذ خلال عام 2026، ضمن شراكة تهدف إلى دعم الرياضة الجامعية وقاعدة الناشئين.

وتشهد بطولة NBA REC الجامعية منافسات بنظام 3×3 للرجال والسيدات، بمشاركة فرق تمثل 40 جامعة حكومية وخاصة، موزعة على خمس مدن هي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، أسيوط، والمنصورة. وتتولى شركة Events Plus إدارة وتنظيم البطولة، على أن تنطلق المنافسات في شهر أبريل، وتُختتم بالأدوار النهائية والنهائي في القاهرة خلال شهر مايو المقبل.

أخبار متعلقة:
دوري NBA - حضور إفريقي لافت في سباق التصويت للمشاركة في أسبوع كل النجوم دوري NBA – مفاجأة كبرى.. ممفيس منفتح على رحيل نجه جا مورانت دوري NBA – نيويورك نيكس بطلا لكأس الإمارات بالفوز على سبيرز

وفي السياق نفسه، تشهد بطولة Jr. NBA / Jr. WNBA في مصر توسعًا غير مسبوق خلال عام 2026، بمشاركة ما يقرب من 150 فريقًا من البنين والبنات تحت سن 14 عامًا، يمثلون أكثر من 50 مدرسة خاصة في القاهرة، ولأول مرة في مدينة الإسكندرية.

وانطلقت النسخة الموسّعة في ديسمبر 2025 عبر مؤتمري الشرق بالقاهرة الجديدة والغرب بالجيزة الجديدة، على أن تُقام الأدوار الإقصائية في فبراير، وتُختتم النهائيات في أبريل، تحت إدارة تنظيمية من شركة Events Plus.

وتنضم علامة "لايون" إلى كل من Allianz وMaven Developments كشركاء رسميين لبطولة Jr. NBA / Jr. WNBA في مصر، دعمًا لجهود تطوير كرة السلة في المراحل السنية المختلفة.

وتأتي هذه المبادرات ضمن استراتيجية NBA أفريقيا الرامية إلى توسيع قاعدة ممارسة كرة السلة في القارة، وتوفير بيئات تنافسية منظمة تُسهم في تنمية مهارات الشباب، وترسيخ قيم أساسية مثل العمل الجماعي، والانضباط، والقيادة، والاحترام.

ويُعد برنامج Jr. NBA / Jr. WNBA المبادرة العالمية الرسمية لتطوير كرة السلة للناشئين، حيث نجح خلال العام الماضي في الوصول إلى أكثر من 390 ألف لاعب ولاعبة في أكثر من 40 دولة إفريقية.

NBA إفريقيا كرة سلة
نرشح لكم
كرة سلة – الاتحاد يتفوق على الزمالك في الدوري السوبر.. والأهلي ينتصر على الجزيرة كرة سلة - أشرف صبحي يُنهي خلاف نيرة أنور مع الاتحاد المصري خبر في الجول - صالة برج العرب تستضيف مجموعة مصر في تصفيات مونديال السلة خبر في الجول - سلة.. إعادة مباراة الزمالك وبتروجت بعد قبول التظلم خبر في الجول - سلة.. تخفيض عقوبة لاعب الاتحاد السكندري إلى شهرين كرة سلة - الاتحاد المصري يشكل لجنة لدراسة موقف اللاعب الأجنبي كرة سلة - العودة مجددا.. أجوستي بوش مديرا فنيا لمنتخب مصر دوري NBA - حضور إفريقي لافت في سباق التصويت للمشاركة في أسبوع كل النجوم
أخر الأخبار
بعد قرب رحيله.. سبورت: فليك يقرر استبعاد درو من التدريبات 2 ساعة | الكرة الأوروبية
ثلاثية رائعة تقود باريس سان جيرمان للفوز على ليل وتصدر الدوري الفرنسي مؤقتا 3 ساعة | الكرة الأوروبية
رومانو: إنتر في مفاوضات مع إيندهوفن لضم بيريسيتش.. وهذه رغبة اللاعب 3 ساعة | الكرة الأوروبية
دوري المؤتمر الأوروبي - تواجد بالاس وفيورنتينا.. مواجهات متوازنة في ملحق دور الـ 16 3 ساعة | الكرة الأوروبية
كرة طائرة - الأهلي والزمالك ينتصران في الجولة الأولى من السوبر المصري 3 ساعة | كرة طائرة
أمم إفريقيا – إبراهيم حسن: غياب فتوح وياسر إبراهيم عن مواجهة نيجيريا 4 ساعة | أمم إفريقيا
في غياب كوكا.. الاتفاق يفوز على اتحاد جدة ويكسر سلسلة اللاهزيمة 4 ساعة | سعودي في الجول
أمم إفريقيا – كاف يقرر إيقاف مروان عطية وصلاح محسن 5 ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تشكيل منتخب مصر – إمام وعبد المجيد أساسيان أمام كوت ديفوار.. وتريزيجيه على الدكة 2 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(2) كوت ديفوار.. الفراعنة لنصف النهائي 3 أمم إفريقيا - فاي: أعرف منتخب مصر منذ 2006 وهم يمتازون بالشكوى والبكاء والتمثيل 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0)-(1) السنغال.. خسارة الفراعنة
/articles/521381/nba-إفريقيا-تطلق-أول-بطولة-جامعية-لكرة-السلة-في-القارة-بمصر