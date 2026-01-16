NBA إفريقيا تطلق أول بطولة جامعية لكرة السلة في القارة بمصر

أعلنت NBA أفريقيا عن إطلاق أول بطولة جامعية لكرة السلة في تاريخ القارة الإفريقية، إلى جانب تنظيم أكبر نسخة من بطولة الناشئين Jr. NBA / Jr. WNBA تُقام في مصر حتى الآن، في خطوة تعكس التوسع المتسارع للعبة وتزايد الاهتمام بتطويرها على مستوى الجامعات والناشئين.

وجاء الإعلان عن هذه المبادرة خلال حفل رسمي أُقيم بالقاهرة، بحضور قيادات من NBA في مصر، وممثلي الجهة الراعية، حيث تم الكشف عن تفاصيل البطولتين وخطة التنفيذ خلال عام 2026، ضمن شراكة تهدف إلى دعم الرياضة الجامعية وقاعدة الناشئين.

وتشهد بطولة NBA REC الجامعية منافسات بنظام 3×3 للرجال والسيدات، بمشاركة فرق تمثل 40 جامعة حكومية وخاصة، موزعة على خمس مدن هي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، أسيوط، والمنصورة. وتتولى شركة Events Plus إدارة وتنظيم البطولة، على أن تنطلق المنافسات في شهر أبريل، وتُختتم بالأدوار النهائية والنهائي في القاهرة خلال شهر مايو المقبل.

وفي السياق نفسه، تشهد بطولة Jr. NBA / Jr. WNBA في مصر توسعًا غير مسبوق خلال عام 2026، بمشاركة ما يقرب من 150 فريقًا من البنين والبنات تحت سن 14 عامًا، يمثلون أكثر من 50 مدرسة خاصة في القاهرة، ولأول مرة في مدينة الإسكندرية.

وانطلقت النسخة الموسّعة في ديسمبر 2025 عبر مؤتمري الشرق بالقاهرة الجديدة والغرب بالجيزة الجديدة، على أن تُقام الأدوار الإقصائية في فبراير، وتُختتم النهائيات في أبريل، تحت إدارة تنظيمية من شركة Events Plus.

وتنضم علامة "لايون" إلى كل من Allianz وMaven Developments كشركاء رسميين لبطولة Jr. NBA / Jr. WNBA في مصر، دعمًا لجهود تطوير كرة السلة في المراحل السنية المختلفة.

وتأتي هذه المبادرات ضمن استراتيجية NBA أفريقيا الرامية إلى توسيع قاعدة ممارسة كرة السلة في القارة، وتوفير بيئات تنافسية منظمة تُسهم في تنمية مهارات الشباب، وترسيخ قيم أساسية مثل العمل الجماعي، والانضباط، والقيادة، والاحترام.

ويُعد برنامج Jr. NBA / Jr. WNBA المبادرة العالمية الرسمية لتطوير كرة السلة للناشئين، حيث نجح خلال العام الماضي في الوصول إلى أكثر من 390 ألف لاعب ولاعبة في أكثر من 40 دولة إفريقية.