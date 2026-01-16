في طريقه إلى مانشستر سيتي.. مدرب كريستال بالاس يعلن رحيل مارك جيهي

أعلن أوليفر جلاسنر المدير الفني لكريستال بالاس، رحيل مارك جيهي مدافع الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويستعد كريستال بالاس لمواجهة سندرلاند يوم السبت، في الأسبوع الـ22 من الدوري الإنجليزي.

وأوضح جلاسنر في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "صفقة مارك جيهي في مراحلها النهائية واللاعب على وشك مغادرة النادي ولن يشارك في مباراة سندرلاند يوم السبت".

وأضاف "لا أستطيع تأكيد اسم النادي، لأن الصفقة لم تُحسم بعد، لكنها في مراحلها الأخيرة".

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي سكاي سبورتس، عن اقترب انضمام مارك جيهي إلى مانشستر سيتي.

وأوضح الصحفي المتخصص في الانتقالات أن الصفقة ستتكلف حوالي 20 مليون جنيه إسترليني.

ويرغب مانشستر سيتي في تعويض غيابات يوشكو جفارديول وروبن دياز قلبي دفاع الفريق.

وينتهي تعاقد مارك جيهي مع كريستال بالاس بنهاية الموسم الجاري ويحق له الانتقال لأي فريق بشكل مجاني بداية من الموسم المقبل.

وشارك جيهي في 187 مباراة بقميص بالاس منذ انضمامه من تشيلسي في 2021.

وساهم في تتويج بالاس بلقبي كأس الاتحاد الإنجليزي ثم درع المجتمع على حساب مانشستر سيتي وليفربول على الترتيب.

وشارك جيهي في 26 مباراة بقميص منتخب إنجلترا وساهم في وصول الأسود الثلاثة لنهائي أمم إفريقيا 2024.

