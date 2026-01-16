أهلي جدة يستعيد خدمات فرانك كيسيه

استعاد فريق اهلي جدة خدمات لاعبه الإيفواري فرانك كيسيه بعد فراغه من المشاركة في كأس إفريقيا.

وودع منتخب كوت ديفوار كأس إفريقيا من الدور ربع النهائي بالخسارة 3-2 أمام مصر.

والتحق كيسيه بتدريبات أهلي جدة، للمرة الأولى منذ استدعائه للمشاركة في البطولة الإفريقية.

وغاب كيسيه عن صفوف أهلي جدة خلال آخر 6 مباريات خاضهم الفريق في مختلف المسابقات.

وأنعش أهلي جدة حظوظه في المنافسة على لقب الموسم الحالي للدوري السعودي بعدما رفع رصيده بالفوز على التعاون إلى 31 نقطة.

ويتقاسم أهلي جدة والنصر والتعاون المركز الثاني برصيد 31 نقطة بفارق 7 نقاط عن الهلال المتصدر.

ويستعد أهلي جدة لمواجهة الخلود يوم السبت المقبل ضمن الجولة 16 من الدوري السعودي للمحترفين.