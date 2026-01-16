مساعدا لـ كومان.. نيستلروي ينضم للجهاز الفني لمنتخب هولندا استعدادا للمونديال

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم، انضمام رود فان نيستلروي للجهاز الفني للمنتخب الهولندي استعدادا لكأس العالم.

وكشف حساب المنتخب الهولندي، عن انضمام نيستلروي كمساعد لرونالد كومان المدير الفني للطواحين في إطار الاستعداد لكأس العالم 2026.

ويقع المنتخب الهولندي في المجموعة السادسة بكأس العالم إلى جانب اليابان وتونس، والفائز من المسار الثاني في الملحق الأوروبي.

المسار الثاني الأوروبي يتكون من أوكرانيا ضد السويد، وبولندا ضد ألبانيا، والفائز من المباراتين يلتقيان في مواجهة فاصلة للتأهل للمونديال.

وأوضح الاتحاد الهولندي "بانضمام رود فان نيستلروي صاحب الـ49 عامًا، سيضم الجهاز الفني ثلاثة مساعدين، بالإضافة إلى إروين كومان وويم يونك."

ويعود فان نيستلروي إلى المنتخب الهولندي للمرة الثالثة بعد انتهاء مسيرته الدولية.

وسبق أن شغل منصب المدرب المساعد خلال بطولة أمم أوروبا 2021، بعد أن عمل مساعدًا للمدرب من 2014 إلى 2016.

وشارك نيستلروي في 70 مباراة مع المنتخب الهولندي، مسجلاً 35 هدفًا.

ولعب النجم الهولندي خلال مسيرته لأندية آيندهوفن، ومانشستر يونايتد، وريال مدريد

ووصف نيستلروي انضمامه للجهاز الفني لهولندي بالشرف عظيم "العودة إلى المنتخب الهولندي في هذا المنصب وتمثيل هولندا مع هذا الجهاز الفني وهذه التشكيلة الموهوبة شرفٌ كبير وتحدٍّ رائع بالنسبة لي. وكون هذا يحدث على منصة كأس العالم يضفي عليه طابعًا مميزًا للغاية. وبفضل خبرتي في مناصب مختلفة، بما في ذلك منصب مساعد المدرب، أعلم أن هذا المنصب مناسب تمامًا لي. أتطلع إلى تقديم مساهمة قيّمة والمساهمة في نجاح البطولة."