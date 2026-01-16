أمم إفريقيا - نديدي: مواجهة مصر صعبة.. لكننا نريد اختتام البطولة بالمركز الثالث

شدد ويلفريد نديدي قائد منتخب نيجيريا عن جاهزية فريقه لخوض مواجهة مصر في كأس إفريقيا.

ويلتقي منتخب نيجيريا أمام نظيره المصري في تمام السادسة مساء السبت، في مباراة تحديد المركز الثالث.

وقال ويلفريد نديدي قائد نيجيريا في مؤتمر صحفي: "سنخوض مواجهة قوية للغاية أمام منتخب مصر، نريد أن نفوز ونختتم هذه البطولة بالمركز الثالث".

وأضاف "قدمنا أداء رائعا وركلات الترجيح حرمتنا من النهائي، لكن علينا البناء على ما حدث والاستمرارية".

وأتم تصريحاته "أول الخطوات الصحيحية ستكون باستمرار مدرب الفريق (إريك شيل) في منصبه. إنه مدرب رائع وطموح ويتعامل معنا بشكل جيد".

المباراة المقرر إقامتها على استاد مركب محمد الخامس في مدينة كازابلانكا.

منتخب نيجيريا خسر أمام المغرب بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، فيما خسر منتخب مصر أمام السنغال بهدف نظيف.

وحصد النسور المركز الثالث 8 مرات في تاريخ كأس الأمم الإفريقية، فيما فاز منتخب مصر بالميدالية البرونزية 3 مرات.

وسبق أن التقى المنتخبان في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة 1976 التي توج بها المنتخب المغربي.

وقتها فاز منتخب نيجيريا على نظيره المصري بثلاثية مقابل هدفين ليفوز بالمركز الثالث على حساب الفراعنة.