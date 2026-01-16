إلى النسور الخضراء.. مصطفى العش ينضم إلى المصري

أعلن النادي المصري ضم مصطفى العش مدافع الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقدم المصري لاعبه الجديد عبر صفحته الرسمية تحت عنوان "من برج القاهرة لشوارع بورسعيد الباسلة..مصطفى العش إلى النسور الخضراء".

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن انضمام مصطفى العش مدافع الأهلي إلى المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

وتم وضع بند يتيح التمديد لموسم إضافي في حال موافقة جميع الأطراف (اللاعب والأهلي والمصري) على ذلك.

وسبق أن قال مصدر من المصري لـ FilGoal.com: "توصلنا للاتفاق لضم مصطفى العش من الأهلي، ويتبقى الاتفاق مع اللاعب على البنود الشخصية".

وانضم العش من زد للأهلي في يناير 2025 على سبيل الإعارة، وفعّل الأهلي بند الشراء بشكل نهائي في الصيف.

صاحب الـ 25 عاما يشغل مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر وتوج مع الأهلي الموسم الماضي بلقب الدوري المصري.

وخاض العش مع الأهلي 21 مباراة واكتفى بصناعة هدف وحيد في جميع المسابقات.