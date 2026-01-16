مؤتمر مدرب نيجيريا: نمت 3 ساعات فقط بالأمس.. ومنتخب مصر يمتلك الروح والمهارات الفردية

الجمعة، 16 يناير 2026 - 15:07

كتب : FilGoal

إريك شيل مدرب منتخب نيجيريا

أثنى إريك شيلي المدير الفني لنيجيريا، على منافسه منتخب مصر في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس الأمم الإفريقية.

ويلتقي منتخب نيجيريا أمام نظيره المصري في تمام السادسة مساء السبت، في مباراة تحديد المركز الثالث.

المباراة المقرر إقامتها على استاد مركب محمد الخامس في مدينة كازابلانكا.

وأوضح في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "بالنسبة لمنتخب مصر فهو فريق لديه إمكانيات كبيرة من ناحية الروح المعنوية والتضامن، ولديه بعض اللاعبين الفرديين الذين يمكنهم إحداث الفارق في الانتقال من الدفاع للهجوم والعكس، من الجيد مواجهة فريق كهذا

وقال المدير الفني لنيجيريا "نريد أن نقدم مباراة كبيرة ونعود إلى نيجيريا بالمركز الثالث".

وأضاف "حاولت أن أصل مع فريقي لأبعد مرحلة ممكنة في البطولة، وأن أجعل الفريق يلعب بفلسفتي وبالفعل نجح في ذلك حتى نصف النهائي، ولكن افتقدنا أمورا تكتيكية وبدنية في نصف النهائي".

وأكمل "سنلعب ضد مصر وينبغى أن نفوز بالمباراة، فليس منطقيا أن نخوض بطولة بتلك الجودة ولا نعود بميدالية".

وتابع "المباراة ضد مصر على المركز الثالث مهمة بالنسبة لي لأننا أظهرنا أمورا كبيرة في البطولة، والفوز بالمركز الثالث سيتوج مجهودنا الذي قدمناه وسيكون أمرا إيجابيا".

وعن مستقبله مع النسور، رد "أود أن أفكر في المباراة ضد مصر وبعد ذلك سيكون الوقت كثيرًا للتفكير في المستقبل".

وردا على غياب كالفين باسي بسبب الإيقاف "كالفين قدم بطولة كبيرة، ولكن هناك لاعبين يمكنهم أن يكونوا مكانه".

منتخب نيجيريا خسر أمام المغرب بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، فيما خسر منتخب مصر أمام السنغال بهدف نظيف.

وكشف إريك شيلي عن ما دار مع لاعبيه بعد مباراة المغرب "أشعر خيبة أمل بالوجود هنا، وقلت للاعبين بعد مباراة المغرب أنتم قدمتم مباراة كبيرة ارفعوا رؤوسكم، وكان الحل الوحيد هو أن أبتسم لأنني أريد الفوز بالمباراة المتبقية".

وأتم مدرب نيجيريا "بالأمس نمت 3 ساعات فقط، لأنني أريد الفوز بالمباراة وبعد كأس الأمم سنفكر فيما سيأتي بعد ذلك".

وحصد النسور المركز الثالث 8 مرات في تاريخ كأس الأمم الإفريقية، فيما فاز منتخب مصر بالميدالية البرونزية 3 مرات.

وسبق أن التقى المنتخبان في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة 1976 التي توج بها المنتخب المغربي.

وقتها فاز منتخب نيجيريا على نظيره المصري بثلاثية مقابل هدفين ليفوز بالمركز الثالث على حساب الفراعنة.

