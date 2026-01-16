خبر في الجول - المحكمة الرياضية تؤكد حكم فيفا وتلزم الزمالك بسداد مستحقات نداي

أصدرت المحكمة الرياضية الدولية "كاس" حكمها بشأن قضية نادي الزمالك والسنغالي إبراهيما نداي لاعب الفريق السابق.

ولجا الزمالك إلى كاس للاستئناف على الحكم الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لصالح اللاعب.

وحسبما علم FilGoal.com فإن المحكمة الرياضية الدولية "كاس" تؤكد حكم فيفا وتلزم الزمالك بدفع مليون و600 ألف دولار بإلاضافة للفوائد لصالح السنغالي إبراهيما نداي.

قضية إبراهيما نداي لن تنضم لعقوبات الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية البالغة 9 عقوبات حتى الآن، نظرا لحاجة القرار نحو 45 يوما لتنفيذه. (طالع التفاصيل)

وجاء قرار كاس ليؤكد الحكم الصادر من فيفا ضد الزمالك وألزمه بدفع مستحقات إبراهيما نداي.

وانضم نداي إلى الزمالك في صيف 2022.

ورحل السنغالي عقب نهاية قبل الموسم الماضي بعدما قضى موسمين بقميص الأبيض.

الزمالك قرر رحيل اللاعب بعدما أبلغه بعدم نيته تجديد التعاقد، لكن اللاعب السنغالي لجأ لفيفا للحصول على مستحقاته.

إجمالا شارك في 52 مباراة بقميص الزمالك سجل خلالها 10 أهداف وصنع 5 وتوج بلقب الكونفدرالية.

وسبق أن لعب إبراهيما نداي مع نادي وادي دجلة في مصر قبل أن يخوض فترة احتراف مع لوزيرن السويسري لمدة ثلاثة مواسم.

