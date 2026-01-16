قبل مواجهة نيجيريا.. جهاز منتخب مصر يتفقد أرضية استاد محمد الخامس

الجمعة، 16 يناير 2026 - 14:45

كتب : FilGoal

الجهاز الفني لمنتخب مصر - حسام حسن - تريزيجيه

تفقد الجهاز الفني لمنتخب مصر، ومحمود حسن تريزيجيه أرضية استاد مركب محمد الخامس المستضيفة لمواجهة نيجيريا.

يأتي ذلك عقب المؤتمر الصحفي للمباراة والذي حضره حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، ومحمود حسن تريزيجيه لاعب المنتخب.

ويلعب المنتخب المصري أمام نظيره النيجيري في تمام السادسة مساء السبت في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس الامم الإفريقية المقامة في المغرب.

أخبار متعلقة:
حسام حسن ردا على صحفي مغربي؟ سؤال غير محترم ولن أرد عليك مؤتمر حسام حسن: سنقاتل أمام نيجيريا.. وهذا ما ينقص منتخب مصر مؤتمر تريزيجيه: أعتذر بالنيابة عن زملائي.. وسنظل نحاول من أجل إسعاد الشعب المصري

وخاض المنتخب المصري مواجهات دور المجموعات ودور الـ16 أمام بنين، ودور الـ8 أمام كوت ديفوار على ملعب أدرار في مدينة أجادير.

فيما سافر المنتخب لخوض مواجهة نصف النهائي أمام السنغال على ملعب طنجة الكبير بمدينة طنجة.

وخسر المنتخب المصري في نصف النهائي ليستقل القطار متجها إلى كازابلانكا لخوض مباراة تحديد المركز الثالث على استاد مركب محمد الخامس.

المنتخب المصري خسر أمام أسود التيرانجا بهدف نظيف، فيما خسر منتخب نيجيريا أمام المغرب المستضيف بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وفاز المنتخب المصري بالمركز الثالث 3 مرات عبر تاريخه، فيما خسر مباراة تحديد المركز الثالث 3 مرات.

وسبق أن التقى الفراعنة والنسور في مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة 1976 التي أقيمت في إثيوبيا، وفاز وقتها منتخب نيجيريا بنتيجة 3-2.

May be an image of football, soccer and text

May be an image of football and soccer

May be an image of one or more people, people playing soccer and text that says 'EGYPT 'T I'

May be an image of soccer and text

كأس الأمم الإفريقية منتخب مصر ستاد محمد الخامس
نرشح لكم
مؤتمر سلوت: سعيد بعودة صلاح حتى لو كان لدي 15 مهاجما مؤتمر مدرب نيجيريا: نمت 3 ساعات فقط بالأمس.. ومنتخب مصر يمتلك الروح والمهارات الفردية مزينة بلمسات ذهبية.. كاف يكشف عن كرة خاصة لنهائي كأس الأمم الإفريقية حسام حسن ردا على صحفي مغربي؟ سؤال غير محترم ولن أرد عليك مؤتمر حسام حسن: سنقاتل أمام نيجيريا.. وهذا ما ينقص منتخب مصر مؤتمر تريزيجيه: أعتذر بالنيابة عن زملائي.. وسنظل نحاول من أجل إسعاد الشعب المصري بحضور تريزيجيه.. موعد المؤتمر الصحفي لمواجهة نيجيريا مصدر من منتخب يكشف لـ في الجول حقيقة اعتزال صلاح والشناوي دوليا
أخر الأخبار
وكيله يعلن: مصطفى العش مدافع الأهلي يوقع عقود انضمامه إلى المصري 10 دقيقة | ميركاتو
مؤتمر سلوت: سعيد بعودة صلاح حتى لو كان لدي 15 مهاجما 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر مدرب نيجيريا: نمت 3 ساعات فقط بالأمس.. ومنتخب مصر يمتلك الروح والمهارات الفردية 35 دقيقة | أمم إفريقيا
مزينة بلمسات ذهبية.. كاف يكشف عن كرة خاصة لنهائي كأس الأمم الإفريقية 41 دقيقة | أمم إفريقيا
خبر في الجول - المحكمة الرياضية تؤكد حكم فيفا وتلزم الزمالك بسداد مستحقات نداي 52 دقيقة | الكرة المصرية
قبل مواجهة نيجيريا.. جهاز منتخب مصر يتفقد أرضية استاد محمد الخامس 57 دقيقة | أمم إفريقيا
متفوقا على جوارديولا وأرتيتا.. أوناي إيمري مدرب شهر ديسمبر في الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
أول مرة منذ 25 عاما.. كالفيرت لوين لاعب شهر ديسمبر في الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تشكيل منتخب مصر – إمام وعبد المجيد أساسيان أمام كوت ديفوار.. وتريزيجيه على الدكة 2 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(2) كوت ديفوار.. الفراعنة لنصف النهائي 3 أمم إفريقيا - فاي: أعرف منتخب مصر منذ 2006 وهم يمتازون بالشكوى والبكاء والتمثيل 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0)-(1) السنغال.. خسارة الفراعنة
/articles/521370/قبل-مواجهة-نيجيريا-جهاز-منتخب-مصر-يتفقد-أرضية-استاد-محمد-الخامس