قبل مواجهة نيجيريا.. جهاز منتخب مصر يتفقد أرضية استاد محمد الخامس

تفقد الجهاز الفني لمنتخب مصر، ومحمود حسن تريزيجيه أرضية استاد مركب محمد الخامس المستضيفة لمواجهة نيجيريا.

يأتي ذلك عقب المؤتمر الصحفي للمباراة والذي حضره حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، ومحمود حسن تريزيجيه لاعب المنتخب.

ويلعب المنتخب المصري أمام نظيره النيجيري في تمام السادسة مساء السبت في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس الامم الإفريقية المقامة في المغرب.

وخاض المنتخب المصري مواجهات دور المجموعات ودور الـ16 أمام بنين، ودور الـ8 أمام كوت ديفوار على ملعب أدرار في مدينة أجادير.

فيما سافر المنتخب لخوض مواجهة نصف النهائي أمام السنغال على ملعب طنجة الكبير بمدينة طنجة.

وخسر المنتخب المصري في نصف النهائي ليستقل القطار متجها إلى كازابلانكا لخوض مباراة تحديد المركز الثالث على استاد مركب محمد الخامس.

المنتخب المصري خسر أمام أسود التيرانجا بهدف نظيف، فيما خسر منتخب نيجيريا أمام المغرب المستضيف بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وفاز المنتخب المصري بالمركز الثالث 3 مرات عبر تاريخه، فيما خسر مباراة تحديد المركز الثالث 3 مرات.

وسبق أن التقى الفراعنة والنسور في مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة 1976 التي أقيمت في إثيوبيا، وفاز وقتها منتخب نيجيريا بنتيجة 3-2.