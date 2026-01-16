حسام حسن ردا على صحفي مغربي؟ سؤال غير محترم ولن أرد عليك

الجمعة، 16 يناير 2026 - 14:12

كتب : FilGoal

حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر

رد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، على سؤال صحفي مغربي حول أسباب عدم تأهل منتخب مصر للمباراة النهائية.

وخسر منتخب مصر أمام السنغال بهدف نظيف في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وقال إبراهيم حسن مدير منتخب مصر لـ FilGoal.com: "أقمنا في فندق غير جيد لأقصى درجة في مدينة طنجة".. طالع تصريحات مدير منتخب مصر بالكامل بالضغط هنا

وسأل الصحفي المغربي، المدير الفني لمنتخب مصر، خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة نيجيريا "هل علقت شماعة الفشل على أشياء ليس لها علاقة بكرة القدم مثل فندق الإقامة في طنجة، وكنت ضعيفا فنيا في الوصول للنهائي؟"

ورد المدير الفني لمنتخب مصر "سؤال غير محترم ولن أرد عليك ولا تملك لباقة الإعلام".

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة نظيره النيجيري في مباراة تحديد المركز الثالث.

ويلتقي منتخب مصر أمام نيجيريا في تمام السادسة مساء السبت.

كأس الأمم الإفريقية حسام حسن
