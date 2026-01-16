مؤتمر حسام حسن: سنقاتل أمام نيجيريا.. وهذا ما ينقص منتخب مصر

يرى حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر أن الفوز أمام نيجيريا، مهم من الناحية المعنوية.

ويلتقي المنتخب المصري أمام نظيره النيجيري في تمام السادسة مساء السبت في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس الأمم الإفريقية.

وقال حسام حسن في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة نيجيريا: "راض عن أدائنا في البطولة، فلدينا منتخب قوي وهذه البطولة أفضل إعداد لكأس العالم".

وأكمل "نتائجنا جيدة بالمقارنة بالقيمة السوقية للاعبينا، ولاعبونا اجتهدوا وهو ما ساعدنا في الوصول لقبل النهائي، وبالطبع كنا نأمل اللعب على كأس البطولة".

وأضاف "كل فريق له إيجابيات وله سلبيات، سنعمل على الإيجابيات وتدارك السلبيات، وسنبني على ما قدمناه خلال بطولة إفريقيا، وسندعم إيجابياتنا خلال كأس العالم ويكون هناك أداء أقوى من الناحيتين الدفاعية والهجومية، كل مباراة وكل منافس له طريقة لعب معينة".

وتابع "راض عن أداء المنتخب ومجمل أدائنا في البطولة، وعدد الأهداف التي سجلناها واستقبلناها توضح أننا قدمنا أداءً جيدا، وتضررنا من الإصابات، مثل محمد حمدي الذي تعرض للإصابة بالرباط الصليبي قبل أشهر قليلة من كأس العالم".

وتحدث المدير الفني لمنتخب مصر عن الجماهير "أعتقد أن المصريين بقدر حزنهم على المباراة الأخيرة، ولكنهم سعداء لامتلاكهم منتخبا جيدا، وخوض بطولة كأس الأمم هو أفضل تحضير لكأس العالم".

وأشار "وصولنا للمباراة قبل النهائية هي نتيجة جيدة، وقمنا بتجربة أكثر من طريقة، وكنا نأمل في خوض المباراة النهائية".

وأرجع حسام حسن سبب الخسارة أمام السنغال إلى الإجهاد "الإجهاد الذي تعرض له اللاعبون خلال البطولة وتلاحم المباريات أثرت على الفريق خاصة في المباراة الأخيرة".

وعن مباراة نيجيريا، قال "مباراة نيجيريا نسعى للاستفادة بها من الناحية المعنوية وتحقيق الفوز، وفي الوقت ذاته تحضير قوي، ومنتخب نيجيريا كان قريبا من أن يكون في المباراة النهائية مثلنا".

وأضاف "آخر مباراة تحضيرية قبل مغادرة القاهرة، خضنا مباراة ودية أمام نيجيريا وكانت استعداد جيد لكأس الأمم، والآن ننهي البطولة مثلما بدأنا بلقاء نيجيريا، وسنقاتل في مباراة نيجيريا، منتخب مصر يلعب دائما على الفوز والمراكز المتقدمة".

وفاز منتخب مصر أمام نيجيريا بهدفين مقابل هدف وحيد قبل السفر إلى المغرب لخوض كأس العالم.

وردا على تصريح مصر أم العرب وإفريقيا، قال حسام حسن "منتخب مصر يلعب دائما للفوز لأنها حصلت على اللقب 7 مرات، البطولة سيتغير نظامها مستقبلا ستقام كل 4 سنوات، ونحن لدينا رصيد كبير ونأمل في زيادته.. دائما نساند كل الأشقاء العرب، وخاصة في كأس العالم كنا مشجعين للكرة العربية".

وأتم حديثه عن ما ينقص منتخب مصر للتتويج باللقب "بالتأكيد تعرفون القيمة التسويقية للفرق المشاركة في كأس إفريقيا، منتخب مصر أقل عدد محترفين في البطولة، تخيل لو لدى مصر عدد كبير من اللاعبين المحترفين مثل محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد، الاحتراف ينعكس على المنتخب، ما أنجزناه بأقل عدد من المحترفين، ولكن في الوقت نفسه الأندية المصرية متفوقة في بطولات دوري الأبطال والكونفدرالية مما زاد خبرات اللاعبين في الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري.. هذه البطولة نبني عليها مستقبلا، ومصر مليئة بالمواهب".