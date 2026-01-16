مؤتمر تريزيجيه: أعتذر بالنيابة عن زملائي.. وسنظل نحاول من أجل إسعاد الشعب المصري

قدم محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر اعتذاره بعد الفشل في التاهل للمباراة النهائية.

ويلعب منتخب مصر ضد نيجيريا مساء السبت في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس أمم إفريقيا.

وقال تريزيجيه في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "أعتذر بالنيابة عن زملائي، كنا نريد الوصول إلى المباراة النهائية لكن قدر الله وما شاء فعل. الجهاز الفني بذل كل ما لديه، ولم يقصر أحد".

وأضاف "منذ وصولنا هنا ونحن جميعا على قلب رجل واحد، كنا نمني أنفسنا بالعودة بالكأس، ولكن الآن لدينا مباراة مهمة على ميدالية، وسنبذل أقصى جهد للفوز بها".

وتابع "كما ذكرت، لم يقصر أحد، ولكن هذه هي كرة القدم وسنظل نتعلم ونستمر في المحاولة حتى آخر يوم من أجل إسعاد الشعب المصري".

وشدد "تركيزنا منصب على الفوز أمام نيجيريا، مثلما حدث في كل المباريات السابقة. نحن لم نخسر سوى مباراة واحدة".

وأتم تصريحاته "بذلنا كل جهد ممكن أمام السنغال، لكن لم يكن التوفيق حاليفنا، ونتمنى أن يحالفنا هذه المرة ونحقق الفوز على نيجيريا".

وخسر منتخب مصر أمام السنغال بهدف نظيف، فيما سقط منتخب نيجيريا أمام المغرب بركلات الترجيح في مباراتي نصف النهائي.

موعد مباراة مصر ضد نيجيريا

تقام مواجهة مصر أمام كوت ديفوار يوم السبت الموافق 17 يناير 2026.

وتنطلق المباراة في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويستضيف ملعب محمد الخامس في كازابلانكا

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1.

ويعلق على المباراة علي محمد علي.