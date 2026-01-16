اتحاد جدة ينتظر رد كانتي

ينتظر نادي اتحاد جدة السعودي رد الفرنسي نجولو كانتي على عرضه لتجديد تعاقده.

وينتهي تعاقد كانتي مع اتحاد جدة بنهاية الموسم الحالي.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن تحاد جدة قدم عرضا لتجديد عقد كانتي موسما واحدا وينتظر رد اللاعب.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن الدولي الفرنسي يرغب في عقد لمدة موسمين ولديه عرضا جادا من فنربخشة التركي.

قناة Now التركية كشفت في وقت سابق أن فنربخشة توصل لاتفاق مع كانتي بشأن تعاقده مع النادي ومدته وراتبه الشخصي.

وأن النادي التركي بدأ بالفعل مفاوضاته مع الجانب السعودي لإقناعه بالصفقة وترك نجمه الفرنسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وانضم كانتي لنادي الاتحاد في صيف 2023 قادما من تشيلسي الإنجليزي.

ولعب كانتي مع اتحاد جدة 100 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 9 أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة.

كانتي البالغ من العمر 34 عاما بدأ مسيرته مع نادي بولون الفرنسي، ومنه انضم إلى نادي كان، ثم إلى ليستر سيتي ومنه إلى تشيلسي.

قبل أن يستقر مع اتحاد جدة الذي توج معه بثنائية الدوري والكأس بالموسم المنصرم.