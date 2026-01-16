اتحاد جدة ينتظر رد كانتي

الجمعة، 16 يناير 2026 - 11:24

كتب : FilGoal

هولندا ضد فرنسا

ينتظر نادي اتحاد جدة السعودي رد الفرنسي نجولو كانتي على عرضه لتجديد تعاقده.

نجولو كانتي

النادي : الاتحاد

وينتهي تعاقد كانتي مع اتحاد جدة بنهاية الموسم الحالي.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن تحاد جدة قدم عرضا لتجديد عقد كانتي موسما واحدا وينتظر رد اللاعب.

أخبار متعلقة:
تقرير تركي: فنربخشة توصل لاتفاق مع كانتي.. والمفاوضات مستمرة مع اتحاد جدة ليكيب: ناديان فرنسيان يراقبان موقف كانتي مع اتحاد جدة مبابي: سعداء بعودة كانتي للمنتخب.. والعديد من الفرق ترغب في ضم أوباميكانو قائمة فرنسا - عودة كانتي وشرقي وكولو مواني لمواجهتي حسم التأهل للمونديال

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن الدولي الفرنسي يرغب في عقد لمدة موسمين ولديه عرضا جادا من فنربخشة التركي.

قناة Now التركية كشفت في وقت سابق أن فنربخشة توصل لاتفاق مع كانتي بشأن تعاقده مع النادي ومدته وراتبه الشخصي.

وأن النادي التركي بدأ بالفعل مفاوضاته مع الجانب السعودي لإقناعه بالصفقة وترك نجمه الفرنسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وانضم كانتي لنادي الاتحاد في صيف 2023 قادما من تشيلسي الإنجليزي.

ولعب كانتي مع اتحاد جدة 100 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 9 أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة.

كانتي البالغ من العمر 34 عاما بدأ مسيرته مع نادي بولون الفرنسي، ومنه انضم إلى نادي كان، ثم إلى ليستر سيتي ومنه إلى تشيلسي.

قبل أن يستقر مع اتحاد جدة الذي توج معه بثنائية الدوري والكأس بالموسم المنصرم.

كانتي اتحاد جدة فنربخشة
نرشح لكم
مواعيد مباريات الجمعة 16 يناير - كأس عاصمة مصر.. وقمة فرنسية والدوري السعودي إيقاف حارس النصر وتغريمه بعد اشتباكه مع روبن نيفيز نيوم يخسر من الشباب بمشاركة حجازي.. وأهلي جدة يفوز في الوقت القاتل بحضور جاتوزو وبوفون.. القادسية يحقق فوزه الأكبر في الدوري السعودي بخماسية ضد الفيحاء الهلال يوضح تفاصيل إصابة سالم الدوسري.. ومدة غيابه ذا صن: خروج مانشستر يونايتد من الكأس يفتح الباب لمواجهة رونالدو والاستفادة المالية رئيس اتحاد جدة السابق: ميسي رفض عرضا يتجاوز مليار جنيه إسترليني قبل إنتر ميامي تقرير: فاتح تريم قد يعود لتدريب الشباب السعودي
أخر الأخبار
كالفيرت لوين لاعب شهر ديسمبر في الدوري الإنجليزي 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
حسام حسن ردا على صحفي مغربي؟ سؤال غير محترم ولن أرد عليك 17 دقيقة | أمم إفريقيا
مؤتمر حسام حسن: سنقاتل أمام نيجيريا.. وهذا ما ينقص منتخب مصر 24 دقيقة | أمم إفريقيا
مؤتمر تريزيجيه: أعتذر بالنيابة عن زملائي.. وسنظل نحاول من أجل إسعاد الشعب المصري 42 دقيقة | أمم إفريقيا
روما يضم مالين معارا من أستون فيلا 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
مهاجم أربيل العراقي: الأهلي قدم عرضا رسميا لضمي 2 ساعة | الدوري المصري
اتحاد جدة ينتظر رد كانتي 3 ساعة | سعودي في الجول
مواعيد مباريات الجمعة 16 يناير - كأس عاصمة مصر.. وقمة فرنسية والدوري السعودي 3 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تشكيل منتخب مصر – إمام وعبد المجيد أساسيان أمام كوت ديفوار.. وتريزيجيه على الدكة 2 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(2) كوت ديفوار.. الفراعنة لنصف النهائي 3 أمم إفريقيا - فاي: أعرف منتخب مصر منذ 2006 وهم يمتازون بالشكوى والبكاء والتمثيل 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0)-(1) السنغال.. خسارة الفراعنة
/articles/521362/اتحاد-جدة-ينتظر-رد-كانتي