مواعيد مباريات الجمعة 16 يناير - كأس عاصمة مصر.. وقمة فرنسية والدوري السعودي

يشهد اليوم الجمعة مجموعة من المباريات في مختلف السمابقات حول العالم.

ويقدم لكم FilGoal.com جميع مواعيد مباريات اليوم الجمعة الموافق 16 يناير 2025 والقنوات الناقلة.

ويلعب غزل المحلة أمام إنبي ضمن منافسات دور المجموعات لمسابقة كأس عاصمة مصر.

وتنطلق اليوم منافسات الجولة 16 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين بإقامة 3 مباريات.

كما يلعب باريس سان جيرمان ضد ليل في قمة مرتقبة بالدوري الفرنسي.

كأس عاصمة مصر

غزل المحلة × إنبي.. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء.. وتذاع عبر قناة أون سبورت 1.

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان × ليل.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء.. وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري السعودي

اتحاد جدة × الاتفاق.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.. وتذاع عبر قناة ثمانية.

الفتح × النجمة.. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة إلا ربع مساء.. وتذاع عبر قناة ثمانية.