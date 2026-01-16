مواعيد مباريات الجمعة 16 يناير - كأس عاصمة مصر.. وقمة فرنسية والدوري السعودي

الجمعة، 16 يناير 2026 - 10:43

كتب : FilGoal

إنبي - غزل المحلة

يشهد اليوم الجمعة مجموعة من المباريات في مختلف السمابقات حول العالم.

ويقدم لكم FilGoal.com جميع مواعيد مباريات اليوم الجمعة الموافق 16 يناير 2025 والقنوات الناقلة.

ويلعب غزل المحلة أمام إنبي ضمن منافسات دور المجموعات لمسابقة كأس عاصمة مصر.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - توروب يفكر في إضافة الأسيوطي لقائمة الأهلي الإفريقية خبر في الجول - موعد سفر بلال عطية لخوض فترة معايشة مع هانوفر إلى ربع النهائي.. برشلونة يتجنب مفاجآت الكأس ويطيح بـ راسينج سانتاندير ميلان يقلب تأخره لفوز على كومو ويواصل مطاردة إنتر في الدوري الإيطالي

وتنطلق اليوم منافسات الجولة 16 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين بإقامة 3 مباريات.

كما يلعب باريس سان جيرمان ضد ليل في قمة مرتقبة بالدوري الفرنسي.

للاطلاع على جميع مواعيد مباريات اليوم من هنا.

كأس عاصمة مصر

غزل المحلة × إنبي.. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء.. وتذاع عبر قناة أون سبورت 1.

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان × ليل.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء.. وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري السعودي

اتحاد جدة × الاتفاق.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.. وتذاع عبر قناة ثمانية.

الفتح × النجمة.. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة إلا ربع مساء.. وتذاع عبر قناة ثمانية.

مباريات اليوم إنبي غزل المحلة كأس عاصمة مصر
نرشح لكم
خبر في الجول - توروب يفكر في إضافة الأسيوطي لقائمة الأهلي الإفريقية خبر في الجول - موعد سفر بلال عطية لخوض فترة معايشة مع هانوفر الكونفدرالية – موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد المصري.. والقناة الناقلة دوري أبطال إفريقيا – موعد مباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز.. والقناة الناقلة في الجول يكشف بندا في عقد إعارة مصطفى العش إلى المصري كأس عاصمة مصر - المقاولون العرب ينتصر على سيراميكا ويحجز بطاقة التأهل لربع النهائي الزمالك ينهي مشواره في كأس العاصمة بثنائية أمام المصري محمد حمدي يجري جراحة الرباط الصليبي في ألمانيا
أخر الأخبار
كالفيرت لوين لاعب شهر ديسمبر في الدوري الإنجليزي 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
حسام حسن ردا على صحفي مغربي؟ سؤال غير محترم ولن أرد عليك 17 دقيقة | أمم إفريقيا
مؤتمر حسام حسن: سنقاتل أمام نيجيريا.. وهذا ما ينقص منتخب مصر 24 دقيقة | أمم إفريقيا
مؤتمر تريزيجيه: أعتذر بالنيابة عن زملائي.. وسنظل نحاول من أجل إسعاد الشعب المصري 41 دقيقة | أمم إفريقيا
روما يضم مالين معارا من أستون فيلا 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
مهاجم أربيل العراقي: الأهلي قدم عرضا رسميا لضمي 2 ساعة | الدوري المصري
اتحاد جدة ينتظر رد كانتي 3 ساعة | سعودي في الجول
مواعيد مباريات الجمعة 16 يناير - كأس عاصمة مصر.. وقمة فرنسية والدوري السعودي 3 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تشكيل منتخب مصر – إمام وعبد المجيد أساسيان أمام كوت ديفوار.. وتريزيجيه على الدكة 2 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(2) كوت ديفوار.. الفراعنة لنصف النهائي 3 أمم إفريقيا - فاي: أعرف منتخب مصر منذ 2006 وهم يمتازون بالشكوى والبكاء والتمثيل 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0)-(1) السنغال.. خسارة الفراعنة
/articles/521361/مواعيد-مباريات-الجمعة-16-يناير-كأس-عاصمة-مصر-وقمة-فرنسية-والدوري-السعودي