مواعيد مباريات الجمعة 16 يناير - كأس عاصمة مصر والدوري السعودي
الجمعة، 16 يناير 2026 - 10:43
كتب : FilGoal
يشهد اليوم الجمعة مجموعة من المباريات في مختلف السمابقات حول العالم.
ويقدم لكم FilGoal.com جميع مواعيد مباريات اليوم الجمعة الموافق 16 يناير 2025 والقنوات الناقلة.
نرشح لكم
خبر في الجول - توروب يفكر في إضافة الأسيوطي لقائمة الأهلي الإفريقية خبر في الجول - موعد سفر بلال عطية لخوض فترة معايشة مع هانوفر الكونفدرالية – موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد المصري.. والقناة الناقلة دوري أبطال إفريقيا – موعد مباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز.. والقناة الناقلة في الجول يكشف بندا في عقد إعارة مصطفى العش إلى المصري كأس عاصمة مصر - المقاولون العرب ينتصر على سيراميكا ويحجز بطاقة التأهل لربع النهائي الزمالك ينهي مشواره في كأس العاصمة بثنائية أمام المصري محمد حمدي يجري جراحة الرباط الصليبي في ألمانيا