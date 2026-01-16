خبر في الجول - توروب يفكر في إضافة الأسيوطي لقائمة الأهلي الإفريقية

الجمعة، 16 يناير 2026 - 00:51

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي - إبراهيم الأسيوطي

أبدى يس توروب المدير الفني لـ الأهلي إعجابه بما قدمه إبراهيم الأسيوطي مع الفريق في كأس عاصمة مصر.

وحسبما علم FilGoal.com فإن توروب يفكر في استمرار إبراهيم مع الفريق الأول حتى بعد عودة اللاعبين الدوليين.

ويفكر أيضا المدير الفني في ضم الأسيوطي لقائمة الأهلي الإفريقية.

الأسيوطي ظهير أيمن مواليد 2005، أنضم مطلع الموسم الجاري لفريق شباب الأهلي من أسمنت أسيوط لمدة 4 سنوات.

وسبق أن صرح نبيل محمود مدرب أسمنت أسيوط السابق لـFilGoal.com في وقت سابق: "إبراهيم محمد المنتقل إلى الأهلي لاعب جيد جدا. اللاعب مواليد 2005 ويجيد اللعب كظهير أيمن".

وأضاف "غيرت مركز اللاعب من وسط الملعب إلى الظهير الأيمن، وطريقة لعبه تشبه رجب بكار لاعب سموحة وبيراميدز السابق".

وأتم "اللاعب يحتاج للوقت للحصول على الثقة لأنه اللعب في القسم الثاني يختلف تمام عن الدوري الممتاز".

وخاض صاحب الـ 21 عاما مع توروب 6 مباريات في كأس عاصمة مصر وكأس مصر دون أن يسجل أو يصنع في 390 دقيقة.

