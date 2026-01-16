خبر في الجول - موعد سفر بلال عطية لخوض فترة معايشة مع هانوفر

الجمعة، 16 يناير 2026 - 00:44

كتب : حسام نور الدين

يستعد بلال عطية لاعب شباب الأهلي للسفر إلى ألمانيا لقضاء فترة معايشة مع نادي هانوفر الألماني.

وحسبما علم FilGoal.com فإن بلال سيسافر إلى ألمانيا اليوم الجمعة للانضمام لهانوفر.

وتأخر صدور تأشيرة السفر للاعب بسبب فترة الأعياد في أوروبا.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي منفتح على بيع اللاعب في حال حصل على عرض رسمي مناسب ومُرضي للأهلي.

وسبق أن خاض بلال فترة معايشة في نادي شتوتجارت الألماني، كما حصل على دعوة من قبل من برشلونة في بداية 2025.

بلال عطية قاد منتخب مصر تحت 17 عاما للتتويج بلقب دورة شمال إفريقيا والتأهل لكأس الأمم الإفريقية ومن ثم كأس العالم للناشئين.

وبقميص منتخب مصر للناشئين سجل 8 أهداف في 20 مباراة.

صاحب الـ 18 عاما يجيد اللعب في مركزي صانع الألعاب والجناح.

وشارك بلال هذا الموسم مع الفريق الأول للأهلي في 18 دقيقة بكأس عاصمة مصر.

