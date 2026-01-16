إلى ربع النهائي.. برشلونة يتجنب مفاجآت الكأس ويطيح بـ راسينج سانتاندير

الجمعة، 16 يناير 2026 - 00:24

كتب : FilGoal

فيران توريس - برشلونة

تأهل برشلونة إلى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا بعد تخطي راسينج سانتاندير الفريق الناشط في الدرجة الثانية الإسبانية.

وفاز الفريق الكاتالوني أمام راسينج على ملعب الأخير، بهدفين نظيفين.

سجل هدف برشلونة الأول فيران توريس في الدقيقة 66.

أخبار متعلقة:
أول مباراة مع أربيلوا.. ريال مدريد يودع الكأس بطريقة درامية أمام ألباسيتي تشكيل برشلونة - راشفورد أساسي.. وكانسيلو بديل أمام سانتاندير في كأس إسبانيا كانسيلو في قائمة برشلونة لمواجهة راسينج سانتاندير

وأضاف لامين يامال الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وسجل أصحاب الأرض هدفين عن طريق مهاجم الفريق مانكس لوزانو، ولكن ألغاهما الحكم بداعي التسلل.

وفي إطار الدور ذاته، تأهل فالنسيا إلى ربع النهائي بإقصاء ريال بورجوس.

فالنسيا نجح في الفوز بثنائية نظيفة سجلهما روبين إيرانزو في الدقيقة 10، وصادق عمر في الدقيقة 50.

وبذلك تأهلت فرق ريال سوسيداد، وأتلتيك بلباو، وأتلتيكو مدريد، وريال بيتيس، وألفيس، وألباسيتي، وفالنسيا، وبرشلونة إلى الدور ربع النهائي.

ومن المنتظر أن تقام قرعة الدور ربع النهائي يوم 19 يناير الجاري.

فيما تقام مباريات دور الـ8 يوم 4 فبراير.

برشلونة كأس ملك إسبانيا
نرشح لكم
تشكيل برشلونة - راشفورد أساسي.. وكانسيلو بديل أمام سانتاندير في كأس إسبانيا كانسيلو في قائمة برشلونة لمواجهة راسينج سانتاندير أول مباراة مع أربيلوا.. ريال مدريد يودع الكأس بطريقة درامية أمام ألباسيتي كأس إسبانيا - أتليتكو مدريد وبلباو إلى ربع النهائي بيليجنهام عن خلافاته مع ألونسو: يا له من هراء الكشف عن مدة إيقاف دي يونج بعد طرده في السوبر الإسباني تقرير: المفاوضات تعود بين برشلونة ومانشستر يونايتد بشأن راشفورد كانسيلو: شعرت بالقلق.. وما يمر به ريال مدريد لا يعني لنا شيئا
أخر الأخبار
خبر في الجول - توروب يفكر في إضافة الأسيوطي لقائمة الأهلي الإفريقية 2 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - موعد سفر بلال عطية لخوض فترة معايشة مع هانوفر 3 ساعة | الدوري المصري
إلى ربع النهائي.. برشلونة يتجنب مفاجآت الكأس ويطيح بـ راسينج سانتاندير 3 ساعة | الدوري الإسباني
ميلان يقلب تأخره لفوز على كومو ويواصل مطاردة إنتر في الدوري الإيطالي 3 ساعة | الكرة الأوروبية
كما اشتراه باعه.. أتالانتا يضم راسبادوري من أتلتيكو مدريد 4 ساعة | الكرة الأوروبية
الكونفدرالية – موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد المصري.. والقناة الناقلة 4 ساعة | الكرة المصرية
دوري أبطال إفريقيا – موعد مباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز.. والقناة الناقلة 4 ساعة | الكرة الإفريقية
في الجول يكشف بندا في عقد إعارة مصطفى العش إلى المصري 5 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تشكيل منتخب مصر – إمام وعبد المجيد أساسيان أمام كوت ديفوار.. وتريزيجيه على الدكة 2 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(2) كوت ديفوار.. الفراعنة لنصف النهائي 3 أمم إفريقيا - فاي: أعرف منتخب مصر منذ 2006 وهم يمتازون بالشكوى والبكاء والتمثيل 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0)-(1) السنغال.. خسارة الفراعنة
/articles/521358/إلى-ربع-النهائي-برشلونة-يتجنب-مفاجآت-الكأس-ويطيح-بـ-راسينج-سانتاندير