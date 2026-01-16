إلى ربع النهائي.. برشلونة يتجنب مفاجآت الكأس ويطيح بـ راسينج سانتاندير

تأهل برشلونة إلى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا بعد تخطي راسينج سانتاندير الفريق الناشط في الدرجة الثانية الإسبانية.

وفاز الفريق الكاتالوني أمام راسينج على ملعب الأخير، بهدفين نظيفين.

سجل هدف برشلونة الأول فيران توريس في الدقيقة 66.

فيران توريس يتقدم لبرشلونة بالهدف الأول في اللقاء بعد هجمة منظمة#كأس_ملك_أسبانيا#MBCMASR2 pic.twitter.com/AtXIr9u2DD — MBC MASR 2 (@mbcmasr2) January 15, 2026

وأضاف لامين يامال الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

برشلونة يؤكد تقدمه بهدف ثاني عن طريق لامين يمال قبل نهاية المباراة بثوان #كأس_ملك_أسبانيا#MBCMASR2 pic.twitter.com/rOgcbVHRnA — MBC MASR 2 (@mbcmasr2) January 15, 2026

وسجل أصحاب الأرض هدفين عن طريق مهاجم الفريق مانكس لوزانو، ولكن ألغاهما الحكم بداعي التسلل.

وفي إطار الدور ذاته، تأهل فالنسيا إلى ربع النهائي بإقصاء ريال بورجوس.

فالنسيا نجح في الفوز بثنائية نظيفة سجلهما روبين إيرانزو في الدقيقة 10، وصادق عمر في الدقيقة 50.

وبذلك تأهلت فرق ريال سوسيداد، وأتلتيك بلباو، وأتلتيكو مدريد، وريال بيتيس، وألفيس، وألباسيتي، وفالنسيا، وبرشلونة إلى الدور ربع النهائي.

ومن المنتظر أن تقام قرعة الدور ربع النهائي يوم 19 يناير الجاري.

فيما تقام مباريات دور الـ8 يوم 4 فبراير.