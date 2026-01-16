ميلان يقلب تأخره لفوز على كومو ويواصل مطاردة إنتر في الدوري الإيطالي

الجمعة، 16 يناير 2026 - 00:07

كتب : FilGoal

أدريان رابيو - ميلان

قلب ميلان تأخره لفوز بنتيجة 3-1 على كومو في لقاء مؤجل من الجولة 16 من الدوري الإيطالي.

وتأجلت المباراة التي كان مقررا إقامتها في منتصف ديسمبر بسبب مشاركة ميلان في كأس السوبر الإيطالي بالسعودية آنذاك.

وتقدم كومو بهدف من أوليفر كيميف في الدقيقة 10.

ميلان يواصل إهدار النقاط بتعادل متأخر مع فيورنتينا ميلان يفرط في نقطتين أمام جنوى سكاي: ميلان يقترب من تجديد عقد ماينان حقق نتيجته المفضلة.. ميلان يستعيد الصدارة مؤقتا بإسقاط كالياري بهدف

وأدرك ميلان التعادل عن طريق كريستوفر نكونكو من ركلة جزاء في الدقيقة 45.

وبعد 10 دقائق على بداية الشوط الثاني تقدم الروسونيري في النتيجة بالهدف الثاني عن طريق أدريان رابيو.

وقبل دقيقتين على نهاية اللقاء أضاف رابيو الهدف الثاني له والثالث لميلان مؤكدا حصد الـ 3 نقاط.

الفوز أنهى سلسلة تعادلات ميلان عند مباراتين ووصل الفريق لـ 19 مباراة متتالية دون خسارة هذا الموسم.

ورفع ميلان رصيده لـ 43 نقطة في المركز الثاني خلف إنتر المتصدر برصيد 46 نقطة.

فيما تلقى كومو خسارته الرابعة هذا الموسم وتوقف رصيده عند 34 نقطة في المركز السادس.

ويستعد ميلان للقاء ليتشي يوم الأحد المقبل في الجولة 21، فيما يحل لاتسيو ضيفا على كومو يوم الإثنين المقبل.

ميلان كومو الدوري الإيطالي
