كما اشتراه باعه.. أتالانتا يضم راسبادوري من أتلتيكو مدريد

الخميس، 15 يناير 2026 - 23:15

كتب : FilGoal

راسبادوري - أتالانتا

أعلن نادي أتالانتا الإيطالي جياكومو راسبادوري من أتلتيكو مدريد الإسباني بشكل نهائي.

ووفقا للتقارير فإن أتالانتا دفع 22 مليون يورو لضم المهاجم البالغ 25 عاما.

وانضم راسبادوري لأتلتيكو مدريد في الصيف الماضي مقابل 22 مليون يورو قادما من نابولي.

أخبار متعلقة:
الكونفدرالية – موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد المصري.. والقناة الناقلة في الجول يكشف بندا في عقد إعارة مصطفى العش إلى المصري بحضور تريزيجيه.. موعد المؤتمر الصحفي لمواجهة نيجيريا دوري أبطال إفريقيا – موعد مباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز.. والقناة الناقلة

لكن 6 أشهر كانت كافية في إسبانيا ليعود راسبادوري لإيطاليا من جديد.

وخاض راسبادوري 15 مباراة هذا الموسم مع الروخيبلانكوس سجل هدفين وصنع 3 في 424 دقيقة.

وبدأ راسبادوري مشواره مع ساسولو ثم نابولي وحقق لقبين للدوري الإيطالي بقميص البارتينوبي.

وسيرتدي راسبادوري القميص قم 18 مع أتالانتا هذا الموسم.

ويحتل أتالانتا المركز السابع برصيد 31 نقطة من 20 جولة في الدوري الإيطالي.

ويتواجد الفريق في المركز الخامس بترتيب دوري الأبطال برصيد 13 نقطة من 6 جولات.

جياكومو راسبادوري أتالانتا أتلتيكو مدريد
نرشح لكم
خبر في الجول - موعد سفر بلال عطية لخوض فترة معايشة مع هانوفر ميلان يقلب تأخره لفوز على كومو ويواصل مطاردة إنتر في الدوري الإيطالي تقرير: إنتر يواجه رفضا من إيندهوفن لاستعادة بريسيتش كيفو: لقب بطل الشتاء لا يعني شيئا.. وإنتر يجب أن يكون على القمة في مايو أول مباراة مع أربيلوا.. ريال مدريد يودع الكأس بطريقة درامية أمام ألباسيتي ذا صن: خروج مانشستر يونايتد من الكأس يفتح الباب لمواجهة رونالدو والاستفادة المالية قائمة ريال مدريد - مبابي على رأس غيابات بالجملة في اختبار أربيلوا الأول سفيان بوفال ينضم لـ لو هافر
أخر الأخبار
خبر في الجول - توروب يفكر في إضافة الأسيوطي لقائمة الأهلي الإفريقية 6 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - موعد سفر بلال عطية لخوض فترة معايشة مع هانوفر 7 ساعة | الدوري المصري
إلى ربع النهائي.. برشلونة يتجنب مفاجآت الكأس ويطيح بـ راسينج سانتاندير 7 ساعة | الدوري الإسباني
ميلان يقلب تأخره لفوز على كومو ويواصل مطاردة إنتر في الدوري الإيطالي 7 ساعة | الكرة الأوروبية
كما اشتراه باعه.. أتالانتا يضم راسبادوري من أتلتيكو مدريد 8 ساعة | الكرة الأوروبية
الكونفدرالية – موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد المصري.. والقناة الناقلة 8 ساعة | الكرة المصرية
دوري أبطال إفريقيا – موعد مباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز.. والقناة الناقلة 8 ساعة | الكرة الإفريقية
في الجول يكشف بندا في عقد إعارة مصطفى العش إلى المصري 9 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تشكيل منتخب مصر – إمام وعبد المجيد أساسيان أمام كوت ديفوار.. وتريزيجيه على الدكة 2 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(2) كوت ديفوار.. الفراعنة لنصف النهائي 3 أمم إفريقيا - فاي: أعرف منتخب مصر منذ 2006 وهم يمتازون بالشكوى والبكاء والتمثيل 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0)-(1) السنغال.. خسارة الفراعنة
/articles/521356/كما-اشتراه-باعه-أتالانتا-يضم-راسبادوري-من-أتلتيكو-مدريد