كما اشتراه باعه.. أتالانتا يضم راسبادوري من أتلتيكو مدريد

أعلن نادي أتالانتا الإيطالي جياكومو راسبادوري من أتلتيكو مدريد الإسباني بشكل نهائي.

ووفقا للتقارير فإن أتالانتا دفع 22 مليون يورو لضم المهاجم البالغ 25 عاما.

وانضم راسبادوري لأتلتيكو مدريد في الصيف الماضي مقابل 22 مليون يورو قادما من نابولي.

لكن 6 أشهر كانت كافية في إسبانيا ليعود راسبادوري لإيطاليا من جديد.

وخاض راسبادوري 15 مباراة هذا الموسم مع الروخيبلانكوس سجل هدفين وصنع 3 في 424 دقيقة.

وبدأ راسبادوري مشواره مع ساسولو ثم نابولي وحقق لقبين للدوري الإيطالي بقميص البارتينوبي.

وسيرتدي راسبادوري القميص قم 18 مع أتالانتا هذا الموسم.

ويحتل أتالانتا المركز السابع برصيد 31 نقطة من 20 جولة في الدوري الإيطالي.

ويتواجد الفريق في المركز الخامس بترتيب دوري الأبطال برصيد 13 نقطة من 6 جولات.